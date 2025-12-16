湯圓食譜｜健康過冬至聖誕節　加1材料減熱量又易消化

象徵團圓的湯圓（英文 Rice Ball/sticky rice balls/tangyuan），是中秋節、冬至、農曆新年及元宵節後的最佳甜品之選，但糯米皮加上砂糖餡料，就容易增加腸胃負擔。有營養師推介大家自製湯圓，只要以豆腐取代部糯米，並加入番薯及水果等少糖餡料，便可以成就一道健康的低卡湯圓。

湯圓皮食譜 糯米粉豆腐1比1

市面上售賣的湯圓，餡料可以是傳統的一角片糖，又或以豬油炒製的芝麻餡，都屬高糖及高熱量食材，加上糯米對吞嚥與消化不好的長者可能造不少的負擔，所以自製湯圓對健康更好。

自製健康湯圓並不困難，只要將糯米粉與軟豆腐以1比1的比例，慢慢揉搓成粉團作外皮，當中的糯米粉含量比平常減半，黏度較低，吞食及消化都較容易，而且豆腐有蛋白質，可同時幫助長者補充蛋白質，幫助銀髮族預防肌少症。