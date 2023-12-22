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健康
2023-12-22 13:30:52

湯圓｜冬至小心引爆健康危機 營養師教「1食譜」減負擔

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湯圓

今天冬至，患有糖尿病、腎臟病和高血脂等慢性病的老年人必須特別注意飲食。

冬至是農民曆廿四節氣中的重要節氣之一，也是日照最短的一天。許多人會選擇在這天吃上一碗暖呼呼的湯圓，但是現在市售湯圓種類繁多，家中老年人或慢性病患者要是不注意食用過量，可能造成隱藏的健康危機。

湯圓 湯圓 湯圓 湯圓
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湯圓為糯米製品 內餡熱量差異大

台北慈濟醫院營養科林書婷營養師指出，湯圓是全榖雜糧類的糯米製品，不同的內餡熱量也有所不一，以大顆芝麻餡、花生餡湯圓為例，1顆大約落在75大卡左右，相當於1/4碗飯的熱量；若食用過量會造成肥胖、影響血糖與消化不良等問題。

豆腐

以豆腐取代部分糯米粉，可增加蛋白質，熱量相對稍低。

豆腐為食材 自製低卡湯圓

為了讓民眾能夠在冬至佳節這天能夠健康吃湯圓，林書婷營養師提供以豆腐為基底的自製湯圓食譜。因為豆腐屬於優質蛋白質，以其取代部分糯米粉，不額外添加油脂，所以製作的湯圓與市售小湯圓相比，若以相同重量來看，熱量相對較低，10顆湯圓熱量大約60大卡，其作法如下：

食材：

  1. 糯米粉90
  2. 嫩豆腐110

作法(每顆3克，約可製作65)：

  1. 將嫩豆腐加入糯米粉中混合攪拌均勻，搓揉至成團。
  2. 將糯米糰搓成小湯圓狀，並撒上少許糯米粉防止沾黏備用。
  3. 滾水後放入湯圓，煮至湯圓浮起後，即可將湯圓撈出。
  4. 可依照個人喜好變化湯底，如利用桂圓、紅棗來熬煮，或加入喜歡的蔬菜、豆製品、蛋製作成鹹湯圓。
飯

會吃湯圓的話，應減少當日米飯類攝取量。

應與主食代換 淺嘗應景即可

冬至將至，患有糖尿病、腎臟病和高血脂等慢性病的老年人必須特別注意飲食，想要吃得健康又無負擔，林書婷營養師提到，原則上若要控制血糖，就必須將湯圓的含醣量算在一天的總量中，跟其他主食做代換；而芝麻花生等餡料都屬於含磷量高的食物，腎臟病患者需特別注意，酌量食用，且湯底含有較高的鈉、鉀離子，建議避免喝湯；包餡湯圓的油脂、精製糖含量高，高血脂症患者建議選擇未包餡湯圓。

此外，吃湯圓應該淺嘗應景即可，即便是健康民眾，大顆包餡湯圓一次仍不宜吃超過2顆，小湯圓不宜超過20顆。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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