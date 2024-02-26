溫差變化大，哮喘發作恐要命！　醫示警「這1型」風險激增

季節交替，氣溫變化劇烈，患有哮喘等呼吸道疾病的人更需格外注意哮喘發作。哮喘是一種常見的慢性呼吸道疾病，甚至可能危及生命。患者的呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，若控制不佳，哮喘易反覆發作，嚴重時甚至可能導致呼吸衰竭或死亡。

別輕忽嗜酸性白血球 過量恐導致呼吸道嚴重發炎 哮喘的臨床表現型態多元，根據症狀對患者生活的影響程度，可分為一般哮喘與嚴重型哮喘。根據國外資料顯示，嚴重氣喘的盛行率約佔哮喘患者的5至10%。亞太呼吸學會(APSR)哮喘委員會副主任委員暨亞東醫院胸腔內科鄭世隆主任解釋，當血液中嗜酸性白血球數值高於150 cells/uL時，會被診斷為嗜酸性白血球型嚴重哮喘。嗜酸性白血球（Eosinophil, 簡稱Eos）是白血球的其中一個種類，由骨髓中的造血幹細胞製造，經由血液運送到身體各個器官和組織中。當嗜酸性白血球數值過高時，會刺激呼吸道慢性發炎，導致氣管腫脹、狹窄，進而產生胸悶、咳嗽、哮鳴、呼吸困難等症狀。在嚴重情況下，患者可能需要急診或住院治療。

嚴重哮喘症狀難控制 確認類型對症下藥 一般氣喘與嚴重哮喘患者的初期治療，以長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇為主，但因嚴重哮喘症狀較為複雜難控制，且症狀常影響患者的生活品質，因此傳統作法會再搭配口服類固醇進行治療。如果在使用高劑量吸入或口服性類固醇藥物後，仍無法控制哮喘，應及早進行相關血液檢測以確認嚴重哮喘的類型，並採取相對應治療；對於嗜酸性白血球數目偏高的嚴重哮喘患者，如果進行治療後仍無法有效控制，還可以考慮使用生物製劑作為治療搭配選擇。