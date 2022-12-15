溫度降濕度升 肌肉關節痛症加劇

每當天氣不穩忽冷忽熱，有肌肉關節痛症人士，痛感會明顯加劇。脊醫王俊華指出，溫度驟降，濕度飆升，大氣候轉變可引致肌肉收縮，增加關節壓力，不止長者會感手腳關節比平常痛，任何年齡也容易出現肩頸痛、頭痛，故必須注意保暖。 王俊華解釋，天氣寒冷，人體血管自動收縮，有防止體溫下跌的保護作用，但由於血液濃度及凝結能力增加，令血液循環欠佳，長者血管老化，低溫下便有可能引發心血管疾病，須經常提醒長者注意保暖。「即使做足保暖措施，仍須活動手腳幫助血液循環。過往有長者開動暖風機保暖，但仍然怕冷，終日捲著厚毛氈坐梳化看電視，長期不良姿勢於低溫下，令關節肌肉痛症惡化。」



長期低頭族頸僵直 王俊華認為，年紀輕的也不能忽視保持良好姿勢。一名30歲OL工作長期使用電腦，回家後手機不離手低頭使用，近年不時頸痛、頭痛，需要服用止痛藥。最近天氣轉寒，有天穿衣不足，放工時冷風吹來，凍得縮頭縮頸，肩頸肌肉拉扯得更緊；翌日起床，發覺頸痛僵直，頭部不能轉動，兼且非常頭痛，自覺不是落枕般簡單，於是求診。 衝擊波治療肌肉鈣化 檢查發現她有頸關節功能性問題，X光片顯示頸椎弧度變直，第六及七節壓迫到周圍的神經線，而且頸附近的肌肉組織有鈣化及纖維化的現象，於是採用衝擊波治療。衝擊波所產生的震動波頻，落在有問題的肌腱韌帶具有刺激作用，令該部位輕微受損並感到痠痠痛痛，目的是令大腦作出反應，提高新陳代謝和啟動自我修復功能，減輕炎症和痛症，對於長期纖維化和鈣化的肌肉筋腱治療效果理想。一般治療兩、三次之後，痠痛感覺會減少，逐漸康復。同時以手法矯正頸椎，放鬆肩頸肌肉，消除頸部不適引發的頭痛。惟頸椎弧度變直，日常須注意姿勢，避免長期低頭導致復發。



肩周炎遇冷發作 中年人間中感到肩痛，手臂乏力舉不起，寒冷天氣下發作更頻密，很可能是患上肩周炎，又稱五十肩。王俊華表示，「不止是50歲，40至60歲人士均需注意此痛症。肩關節由肩胛骨、鎖骨、肱骨組成，並有多組肌腱、韌帶及關節囊圍繞，使肩膀可大幅度活動。隨年紀增長，日積月累的勞損，若欠缺休息，便可能引起肩關節囊或肩胛肌腱發炎，產生組織黏連及纖維化，導致肩膊痛、肩關節活動受阻、手臂乏力。 紓緩肩肌肉動作 工作長期維持一定姿勢，或是要重複相同動作超過半小時，建議多做拉筋，王俊華示範兩組紓緩肩關節和肌肉的伸展動作。



輔助過頭伸展：

1. 開始時可用木棍、地拖棍或其他工具輔助，雙手握著與肩同寬。

2. 盡量提起至頭頂位置，又或是有拉扯感覺便可，重複動作12至15次。



靠牆畫圓運動