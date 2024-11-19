滋潤食物｜秋天身體唔夠水易熱氣 蛋黃、淮山等4款幫到你

秋天開始乾燥，如果身體不夠滋潤，就很容易變得熱氣，這時候就需要進食蛋黃、淮山等滋潤食物，幫助身體滋潤養陰，迎接冬天。

滋潤 4 大原則 中醫認為，身體保持「滋潤」要遵守4大原則，氣、血、津、液，津指身體中較明顯、流動性高的身體水分，包括唾液、淚水等；液則指流動性較慢、較為黏稠用於支撐身體結構的水分，例如關節液。如身體不夠滋潤，津、液的運行就會大受影響。 日常生活中，如果想身體水分除了飲水外，亦可進食滋潤養陰的食物。

滋潤食物三：甘蔗 甘蔗常用於發炎、火氣熱病後，對於肺及氣管長期發炎的患者有很好的滋潤效果。有中醫提醒，甘蔗汁最好選烤過的甘蔗，才有效滋補身體。