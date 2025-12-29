滑雪注意 出發前練肌力多休息

踏入冬天代表雪季又到！每年都有不少港人整裝待發前往日韓以至歐洲等地滑雪，註冊物理治療師鍾惠文提醒，滑雪屬於高危運動，加上一般市民接觸的機會少，每年都有不少滑雪受傷的案例，提醒港人出發前應確保有足夠休息，及加強鍛煉肌肉，避免外遊期間受傷，樂極生悲。
必要滑雪護具清單
‧頭盔
‧通風透氣的滑雪衣物
‧尺寸適合的滑雪鞋
‧手套、護腕
‧護目鏡
頭尾最易出事
港人生活忙碌，就算是外遊前亦未能放鬆，因此大部分意外都發生在頭一、二日或最後幾日。鍾惠文稱，「很多人出發前工作到最後一刻，前一晚更可能通宵，在身體缺乏休息的情況下再去滑雪，極易受傷；另外愈接近旅程尾聲，隨著疲倦感加重，人們可能仍以過快的速度滑行或嘗試高難度動作，都會增加意外風險。」
鍾惠文強調，滑雪時應該由淺入深，由練習場開始，至上手後才挑戰更高難度的場地或技巧。如從未接觸滑雪，建議聘請專業教練，一來可以更快上手，也可減低意外風險。
出發前練肌力
香港幾乎不會下雪，練習滑雪的機會亦有限，但平日以其他運動增強肌力，可減低受傷風險。滑雪針對下肢肌肉，特別是大腿前方、後方及髖關節旁的肌肉，另外核心肌肉也很常用，除訓練肌肉，也要做平衡力訓練。大家可單或雙腳站在半圓平衡球上，或將半圓平衡球反轉，模仿滑雪動作並訓練平衡力及肌力。
受傷手尾長
滑雪分雙板和單板，兩者可能受傷的位置完全不同。單板涉及受傷的地方通常是手腕、肩膀等上肢，因單板滑雪須蹲低以增加穩定性，落地時會用手撐住地面，容易令手腕扭傷甚至骨折。至於雙板方面，因為足踝以下已被滑雪板鎖死，滑行時靠膝蓋擺動，有約三分之一的受傷個案是十字韌帶撕裂。另外，由於滑雪屬高速運動，亦少不免撞擊，除了筋骨受傷，亦有機會造成頭部受傷。
鍾續指，每年均接收不少滑雪受傷求診個案，以骨折為例就要約3至4個月才慢慢康復，如不幸傷及十字韌帶，康復時間更可能動輒9個月甚至一年，提醒大家滑雪時切勿掉以輕心，應保持警惕，以確保自身安全。
浸浴助放鬆
滑雪行程一般持續兩至三日甚至更長，體力固然重要，但中間也應有足夠休息及睡眠。另外鍾惠文建議，每日滑雪結束後也可浸個溫泉或浸浴，可幫助肌肉放鬆及休息，溫泉後可拉筋及按摩，都可紓緩肌肉疲勞。