滑雪注意 出發前練肌力多休息

踏入冬天代表雪季又到！每年都有不少港人整裝待發前往日韓以至歐洲等地滑雪，註冊物理治療師鍾惠文提醒，滑雪屬於高危運動，加上一般市民接觸的機會少，每年都有不少滑雪受傷的案例，提醒港人出發前應確保有足夠休息，及加強鍛煉肌肉，避免外遊期間受傷，樂極生悲。

鍾惠文指每年均有不少人因滑雪受傷而求診。

頭尾最易出事

港人生活忙碌，就算是外遊前亦未能放鬆，因此大部分意外都發生在頭一、二日或最後幾日。鍾惠文稱，「很多人出發前工作到最後一刻，前一晚更可能通宵，在身體缺乏休息的情況下再去滑雪，極易受傷；另外愈接近旅程尾聲，隨著疲倦感加重，人們可能仍以過快的速度滑行或嘗試高難度動作，都會增加意外風險。」

鍾惠文強調，滑雪時應該由淺入深，由練習場開始，至上手後才挑戰更高難度的場地或技巧。如從未接觸滑雪，建議聘請專業教練，一來可以更快上手，也可減低意外風險。

出發前練肌力

香港幾乎不會下雪，練習滑雪的機會亦有限，但平日以其他運動增強肌力，可減低受傷風險。滑雪針對下肢肌肉，特別是大腿前方、後方及髖關節旁的肌肉，另外核心肌肉也很常用，除訓練肌肉，也要做平衡力訓練。大家可單或雙腳站在半圓平衡球上，或將半圓平衡球反轉，模仿滑雪動作並訓練平衡力及肌力。

