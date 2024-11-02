滴人工淚液仍眼睛乾澀？改善秋天乾眼症 靠中醫調理加生活調整更有效

入秋後，隨著氣溫與濕度逐漸下降，氣候變得乾燥，許多人感到眼睛乾澀不適，甚至出現刺痛感，這些症狀大多與「乾眼症」有關。乾眼症的成因包括淚液分泌不足、分布不均，或是淚液過度蒸發，導致眼球表面無法保持濕潤，進而引發眼睛乾澀、易疲倦、發癢及異物感，甚至出現灼熱痛感等不適症狀。翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，單靠頻繁使用人工淚液往往無法從根本解決問題，中醫強調由內而外，透過藥方滋陰潤燥來改善乾眼症問題。

「陰虛體質」如何影響秋季眼乾澀？由中醫來解答 賴醫師表示，陰虛體質的人，特別是年長者，由於肝腎虧虛，身體機能下降，無法充分滋養眼睛，乾澀問題在秋冬季節更為明顯。此外，陰虛者常伴隨睡眠不佳、四肢麻木及頭髮乾枯易斷等症狀。不僅僅是老化因素，不規律的作息和不當飲食習慣，如熬夜或食用辛辣、油炸等刺激性的食物，都會耗損體內的陰血。針對這些體質，中醫建議使用如「洗肝明目湯」、「杞菊地黃丸」、「一貫煎」等中藥，並搭配麥門冬、玉竹、天花粉、西洋參、百合等養陰生津的藥材，從根本改善眼睛乾澀。

調整作息與飲食 遠離秋季乾眼不適 除了中藥調理，賴睿昕醫師強調，良好的生活習慣同樣重要，尤其是保持充足的睡眠和均衡的飲食，這是改善體質、緩解眼乾的關鍵。 早睡晚起：中醫認為應依自然節律調整作息，秋冬天日落早，因此秋季應該早點入睡，以養足肝血。熬夜易耗損肝血，進而加重眼睛乾澀，因此建議早睡早起，日出後再開始活動。 飲食清淡：油炸、辛辣等刺激性食物會讓腸道變得燥熱，進而影響全身，導致皮膚與眼睛乾燥。賴醫師建議多攝取黑木耳、白木耳、水梨、百合等具有滋潤作用的食物，可以幫助體內保持水潤。

滋陰潤眼 中醫飲食調理讓眼睛更舒適 賴醫師還提醒，日常可透過適量飲用桑椹汁，或食用黑、白木耳燉湯，這些食材具有很好的滋陰效果。此外，還可以飲用「養氣潤目茶」來緩解眼睛乾澀。賴醫師也建議，避免長時間過度用眼，並適當進行熱敷與眼部按摩，以減少乾眼症的發作。 養氣潤目茶配方 材料：西洋參 5 克、麥門冬 5 克、枸杞子 5 克 做法：將中藥材用 600 毫升水煮沸後，小火煮 10 分鐘，放溫飲用。 功效：西洋參補氣養陰，增強免疫力。麥門冬養陰生津、枸杞子補肝腎、明目。每日一杯，有助於改善眼乾不適。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】