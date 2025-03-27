滿月嬰下巴、脖子燙傷 竟是因為鼻塞用「蒸氣」惹禍

嬰幼兒感冒時鼻塞不適，讓家長十分心疼，然而在紓緩症狀的同時，也要特別注意安全。日前，一名家長在網路上看到一段影片，分享「利用保溫瓶裝熱水，讓嬰兒吸入蒸氣緩解鼻塞」的方法，過程中不慎讓熱水潑灑，導致剛滿月的嬰兒，因下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。所幸經醫護團隊細心照護，嬰兒目前恢復良好。

選擇安全合適醫療器材 降低操作失誤風險 新竹臺大分院小兒部暨兒少保護中心醫生徐瑋襄表示，蒸氣來自100°C的熱水，若操作不慎，不僅可能造成皮膚燙傷，還可能刺激嬰兒鼻黏膜，反而加重不適。因此，家長若想幫助孩子紓緩症狀，應諮詢醫生，選擇安全合適的方法，如醫療器材許可的噴霧治療機，以降低風險。

「燒燙傷」嬰幼兒常見家庭意外 應加安全鎖、危險物放置安全處 燒燙傷是嬰幼兒最常見的家庭意外之一，新竹臺大分院過去一年曾收治多起類似案例，包括孩童在玩耍時誤觸快煮壺、打翻裝有熱湯的碗，或是不小心開啟飲水機熱水開關等情況。這些燙傷往往影響範圍較大，傷口需要長時間換藥，嚴重者甚至須進行手術清創，對幼童的身心都是極大負擔。徐瑋襄醫生提醒，家長可透過調整居家環境來降低風險，例如將快煮壺、熱水瓶放在孩童無法觸及的地方，並為飲水機加裝安全鎖，以確保幼童的安全。

這樣幫嬰兒紓緩鼻塞 避免潛在風險 若嬰兒因感冒出現鼻塞，家長可透過幾種簡單方式來改善，如：使用加濕器提升室內濕度，或於孩童無法接觸的位置，置放一杯溫水增加空氣中的水分；輕拍兩側背部肩胛骨下方幫助痰液排出，讓呼吸更順暢；或是在醫生指導下使用經認證的噴霧器，以安全的方式幫助嬰兒紓緩不適。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】