漱口水可取代刷牙？醫生分享常見NG 3行為

為了得到清新的口氣和做好口腔清潔，許多人會喜歡使用方便的漱口水，但也有不少人在使用漱口水後仍有口腔衛生不良的問題，造成這種情況的原因在於許多人使用漱口水的方式並不正確。牙科醫學博士陳俊龍醫生分享漱口水的正確使用方法與常見錯誤。 陳俊龍醫生表示，臨床上錯誤使用漱口水的人其實非常多，最常見的NG行為有： 以漱口水取代刷牙或牙線清潔；

使用漱口水後又用清水再次漱口；

過度頻繁使用漱口水，可能導致口腔秥膜刺激紅腫或有秥膜脫落等問題。

牙線、牙刷、漱口水 三項工具不可少 對此，陳俊龍醫生強調，牙齒清潔絕非只靠漱口水就能解決，應每天搭配使用牙刷、牙線、漱口水，才能達到最佳的口腔清潔效果。他建議，適當的口腔清潔步驟應先使用牙線清除食物的殘渣，接著用牙刷徹底清潔牙齒表面和牙縫，最後再使用漱口水清除可能殘留的細菌。使用漱口水時應保持在口中30秒至1分鐘，用完漱口水後，避免再用清水沖淡漱口水中的有效成分。 此外，陳俊龍醫生提到，若在刷牙後稍等片刻再使用漱口水，可以增強牙膏的效果。他建議，忙碌人士可將漱口水放置在工作地點旁，以便隨手取用，讓清潔牙齒的過程更加完整。