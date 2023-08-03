潛水｜全球罕見！潛水員深潛30公呎引發SCLS 血管滲漏險致命

一名潛水員深入100英呎(30.48公呎)的水下洞穴後欲上岸，體液竟然從血管中滲漏出來！確診為罕見且致命性的全身性毛細血管滲漏症候群(systemic capillary leak syndrom，簡稱SCLS)。(示意圖)

夏季是潛水旺季，不過背後所帶來的風險不容小覷。一名潛水員深入100英呎(30.48公呎)的水下洞穴後欲上岸，體液竟然從血管中滲漏出來！確診為罕見且致命性的全身性毛細血管滲漏症候群(systemic capillary leak syndrome，簡稱SCLS)。主治醫生表示，這種由潛水引起的極端炎症反應在世界很少有報道，是相當罕見的病例。此案例本月初刊載於《英國醫學期刊》。 潛水夫病和 SCLS 有何差異？ 減壓症(Decompression sickness, DCS)是潛水中最常見的意外事件之一，俗稱「潛水夫病」。人體在潛水的過程中隨著周圍壓力的增加，會增加氣體(主要是氮氣)在血液中的溶解率，呈現過度飽和的狀態。若是潛水結束後向上爬升太快，氣體就從血液中解離出來，造成肌肉痠痛、阻礙血液循環，甚至身體缺氧進而有生命危險。

「全身性毛細血管滲漏症候群」(SCLS)是減壓病的特殊併發症，當人體從水下深處高壓環境爬升向水面低壓環境時，血液中會形成氣泡。美國國家衛生院指出，SCLS症狀包括疲倦、噁心、腹痛、極度口渴、體重突然增加，併發症可能包括全身腫脹、急性腔室症候群、腎衰竭和中風，並且可能會致命。 「全身性毛細血管滲漏症候群」 SCLS 症狀