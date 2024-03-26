潤唇膏越塗越糟糕　可能對成分過敏！

乾燥或是寒冷的日子，許多人的困擾是嘴唇乾到裂開，甚至脫皮。為什麼嘴唇比身體其他部位容易有狀況呢？主要原因是嘴唇的皮很薄，約0.3-0.5mm（比眼皮的0.5mm還薄），而且缺乏毛囊，皮脂腺，角質層。嘴唇因為與其他部位不同的構造特別柔嫩敏感，但是也因而比較脆弱。當接受到環境中的壓力原例如紫外線、空氣污柒、氣溫、濕度變化、或某些食物，嘴唇可能變乾、敏感。這時很多人不自覺會以舌頭去舔嘴唇，把唾液裏的消化酵素塗在乾裂的皮膚，反而惡化了皮膚狀況，所以準備潤唇膏是有必要的。

要注意的是某些人可能對潤唇膏過敏，所以有的人覺得愈塗潤唇膏愈糟糕，這時需要測試自己是否用對了潤唇膏。台灣的健保局擁有強大議價能力，許多藥物比糖果便宜。在台灣C/P值最高的潤唇膏應是銅板價的維他命A眼藥膏，含有凡士林及維他命A非常好用。

潤唇膏基本上應包含保濕成份，加上油脂混合，形成保護膜才會有效。美國皮膚科醫學會推薦消費者尋找含有凡士林、蓖麻油、甘油、神經醯胺、大麻籽油、矽油、礦物油、乳木果油、椰子油、牛油果油、橄欖油等等成份的潤唇膏。如果待在戶外還建議加上含有SPF30以上防紫外線傷害的成份。

嘴唇乾裂除了潤唇膏以外，還需注意全身健康，尤其注意補充水分。如果使用空調，須注意室內濕度，如果嘴唇容易乾裂，睡前塗上厚厚的潤唇膏是蠻好的習慣。嘴唇乾裂切忌用手去撕皮或使用去角質乳霜，這個動作會造成傷口，使得局部狀況更加惡化，同時也要提醒自己不要舔嘴唇。

要注意的是如果嘴唇發生紅、腫、痛、滲液等等發炎狀況，或是膿疱囊腫等等，尤其是在口角，一定要找專科醫生處理，潤唇膏無法改善醫療狀況。

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