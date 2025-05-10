潮濕天氣身體也會發霉？醫生揭4種黴菌感染疾病恐致命 教3招預防

身體也會發霉？有醫生指，潮濕環境不但會令到物件長出黴菌發霉，更會令身體內部發霉。他指出，有4種疾病是黴菌所致，並建議大家用3大預防措施。

醫生揭4種黴菌疾病恐致命

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日持續降雨，環境潮濕，除了放久的麵包或牆角會因黴菌孳生而出現黑斑，身體也可能會成為黴菌孳生的溫床，特別是在潮濕、悶熱或免疫力低下的情況就會入侵身體。根據《 J Fungi》，全球約有1.5億人正受到嚴重黴菌感染的威脅死亡，而且許多感染初期症狀輕微，容易被忽視。以下是容易發霉的身體部位及其相關風險：

1. 皮膚皺摺與潮濕部位

腋下、鼠蹊部及乳房下方等部位因潮濕悶熱，極易孳生黴菌。皮膚黴菌感染在濕熱地區尤為常見，研究指出，潮濕環境下的皮膚黴菌感染率可達20%-25%。

2. 口腔黏膜

長期使用吸入型類固醇的哮喘患者及戴假牙的人群，容易有念珠菌感染。根據美國感染病學會的指南，免疫低下者，如糖尿病患者等，其口腔黴菌感染風險特別高。

3. 肺部

肺部也是容易感染的部位，特別是有慢性肺病或結核病史的患者。慢性肺部曲黴菌病在這些人群中更為常見。根據研究，全球每年新發曲黴菌肺病患者超過300萬。

4. 指甲