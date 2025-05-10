潮濕天氣身體也會發霉？醫生揭4種黴菌感染疾病恐致命 教3招預防

身體也會發霉？有醫生指，潮濕環境不但會令到物件長出黴菌發霉，更會令身體內部發霉。他指出，有4種疾病是黴菌所致，並建議大家用3大預防措施。
醫生揭4種黴菌疾病恐致命
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，近日持續降雨，環境潮濕，除了放久的麵包或牆角會因黴菌孳生而出現黑斑，身體也可能會成為黴菌孳生的溫床，特別是在潮濕、悶熱或免疫力低下的情況就會入侵身體。根據《 J Fungi》，全球約有1.5億人正受到嚴重黴菌感染的威脅死亡，而且許多感染初期症狀輕微，容易被忽視。以下是容易發霉的身體部位及其相關風險：
1. 皮膚皺摺與潮濕部位
- 腋下、鼠蹊部及乳房下方等部位因潮濕悶熱，極易孳生黴菌。皮膚黴菌感染在濕熱地區尤為常見，研究指出，潮濕環境下的皮膚黴菌感染率可達20%-25%。
2. 口腔黏膜
- 長期使用吸入型類固醇的哮喘患者及戴假牙的人群，容易有念珠菌感染。根據美國感染病學會的指南，免疫低下者，如糖尿病患者等，其口腔黴菌感染風險特別高。
3. 肺部
- 肺部也是容易感染的部位，特別是有慢性肺病或結核病史的患者。慢性肺部曲黴菌病在這些人群中更為常見。根據研究，全球每年新發曲黴菌肺病患者超過300萬。
4. 指甲
- 醫學上稱為甲癬，特別在老年人或糖尿病患者中，因循環不良和免疫下降，指甲更易成為黴菌的孳生地。研究顯示，全球成人甲癬盛行率達5.5%。
5類人風險高
黃醫生指，以下5類人風險較高，要多加小心：
- 糖尿病患者
- 免疫抑制治療者(如癌症或器官移植後)
- 長期使用抗生素或類固醇者
- 老年人
- 潮濕熱帶地區居民
3招預防黴菌感染
黃醫生指，為了避免成為黴菌的溫床，建議採取以下三點預防措施：
- 保持皮膚乾燥：每天洗澡後徹底擦乾，特別是腋下和皮膚皺摺處；運動後立即更換乾淨衣物，不要長時間穿著濕汗衣物。
- 穿透氣衣物與鞋襪：選擇吸濕排汗的棉質衣物，並每日更換鞋襪。運動員或腳容易出汗的人可使用透氣鞋墊或抗黴菌襪。
- 控制血糖與提升免疫：糖尿病患者需嚴格控制血糖，避免高血糖環境滋養黴菌；同時保持均衡飲食、適量運動及充足睡眠，以維持免疫系統健康。
黃醫生提醒，保持身體乾爽並注意個人衛生，可以大幅降低黴菌感染的風險。若出現皮膚、呼吸道或陰道異常症狀，應儘早就醫檢查，以免小問題演變成大麻煩。