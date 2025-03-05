潮濕｜濕疹高危季節殺到！天氣回暖濕氣重皮膚就愈痕？皮膚科醫生推薦天然鱷魚油 改善濕疹 重建皮膚屏障

春回大地，跟著「回歸」的除了有溫暖且潮濕的天氣外，還有惱人的濕疹！濕度高或過分乾燥都會容易誘發濕疹，春季天氣變化較大，時而溫暖，時而寒冷，容易影響皮膚水分平衡；加上「回南天」濕度增加，真菌、霉菌、塵蟎等致敏源滋生速度更快，令原本經已脆弱敏感的皮膚再受刺激，濕疹情況自然再度惡化！自問飽受濕敏困擾，不想由濕疹初期的泛紅、痕癢、乾燥、脫皮，演變成出現紅疹、乾裂、破損，甚至皮膚增厚、出水及流膿，到底可以怎樣做？

類固醇副作用多不宜長期使用 鱷魚油親膚性高有效抑菌殺菌 相比起濕疹患者常用的類固醇藥膏，皮膚科黃晨昊醫生更推薦使用天然鱷魚油，改善濕疹，幫助重建皮膚屏障。 類固醇藥膏的作用是藉由皮膚消炎，達至止痕的效果。不過，若患者重複塗抹類固醇藥膏於同一患處，雖然仍可紓緩患處的痕癢症狀，但同時亦會提高類固醇吸收量；而長期使用類固醇藥膏更會容易出現皮膚變薄、有灼熱或刺痛感等副作用。相反，有「液態黃金」美譽的鱷膚油，與人類皮膚親膚性高，而且含有豐富的Omega-3、6和9，以及維他命A和E、DHA及EPA，是天然抗氧化劑、細胞再生劑及皮膚癒合劑，能有效抑菌、殺菌，促進肌膚自療力，這亦是為何鱷魚不斷打鬥受傷，都能夠迅速自我修復的「秘密」。

選購無添加天然鱷魚油 皮膚科醫生推薦 有效改善濕疹問題 市面上不乏濕疹軟膏產品，惟選購時，最好選擇來源可靠、生產過程嚴格的國家出品，而且要留意成分表，避免選擇含化學物的濕疹軟膏產品，令皮膚受到刺激。 「正品鱷膚油」成分100%來自澳洲，並選用受規管養殖區達爾文（Darwin）灣鱷萃取，無添加類固醇及化學物，無副作用，嬰幼兒、成人適用，長期使用更可能肌膚變得健康潤澤。對比市面上其他濕疹軟膏，「「正品鱷膚油」親膚性高、滲透性強，有抗敏、止癢、補濕、修復4合1功效。而且有皮膚科醫生推薦，有效改善濕疹問題！

超強口碑！真實用家推薦 嬰幼兒、成人適用 Ester分享： 「早前濕疹困擾嚴重，由身上蔓延到臉上！眼部周圍皮膚又紅又腫，全靠正品鱷膚油，連續搽咗5日就消紅退腫，臉部的皮膚也恢復了光滑，大大減輕濕疹情況！」

Ching分享： 「濕疹位置集中在手腳，自從用正品鱷膚油後，手腳濕疹情況有顯著改善，發現唔痕之外仲非常滿意修復效果，紅印黑印都退咗！」

Xanthe（8個月）媽媽Candy分享： 「Xanthe面部紅印越來越嚴重，但怕類固醇副作用大，影響囡囡皮膚變得脆弱敏感，所以嘗試塗抹有皮膚科醫生推介的『正品鱷膚油』，嘴部四周的大範圍紅腫逐一消退，持續用一個月，囡囡皮膚終於恢復光滑，紅腫情況徹底消失，成功濕疹斷尾！」

Jana（9歲）媽媽Jacqueline分享： 「囡囡最近濕疹復發，手肘、大髀、手指都紅到一撻撻，有時仲會搲到流血，夜晚瞓覺又會痕到瞓唔到！已經戒口唔食海鮮，早排天氣凍又無得沖熱水涼，見到佢咁辛苦我都好心痛！好在用咗『正品鱷膚油』，兩個禮拜傷口已經埋口結焦，最開心係囡囡每日都自動自覺去搽，證明佢都覺得鱷膚油幫助到佢！」