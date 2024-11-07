潮男紋身長滿疹子 一查竟是「肉芽腫」作怪

25歲男性因追求流行在四肢紋身，在大面積紋身後，黑色顏料區域增生許多小丘疹，且開始感覺搔癢，因影響生活而到醫院皮膚科就診。經病理切片檢查發現，患者的丘疹起因於皮膚對黑色顏料過敏，引起肉芽腫反應所致。後續經系統性治療(口服藥物1個月)，外觀已恢復正常，不適症狀也得到緩解。

黑色顏料過敏 出現丘疹反應 安南醫院皮膚科主任羅子焜說明，因紋身須將大量色素顆粒注射入皮膚，因而引發多種發炎狀態，如過敏反應、感染及蟹足腫甚至皮膚腫瘤，皮膚最為常見的發炎部位，甚至引起全身性炎症如類肉瘤。 紋身的色素主要可分為兩組：碳黑和偶氮/多環色素，碳黑(即無定形碳顆粒、印度墨水)主要存在於黑色紋身中，偶氮和多環色素則可創造幾乎所有可見光譜的顏色；而紋身色素所含的副產品和雜質，正是可能導致發炎和過敏反應的因子。

不建議激光去除紋身 恐致全身性擴散 患者若因感不適欲激光去除紋身，羅子焜主任反而是不建議的，因為紋身顆粒很小。研究發現，皮膚中的紋身墨水可在血管或其他淋巴組織中找到，如肝臟、脾臟、腎臟和肺組織等，倘若進行激光除紋身，可能引發紋身色素的全身性擴散，且排入淋巴結中的色素可能會與腫瘤轉移混淆，需要進一步淋巴結切片診斷。

治療肉芽腫性發炎這樣做 出現不適症狀應就醫 羅子焜主任指出，在病態生理學上，肉芽腫反應屬於肉芽腫性發炎，與類肉瘤類似，目前已證實治療類肉瘤的方法，如局部/全身皮質類固醇和抗瘧藥物，同樣能有效治療肉芽腫。 總括來說，肉芽腫是皮膚炎症中較為罕見的反應，通常由黑色紋身墨水引起，且難以處理。因此，若紋身後出現不適症狀，建議及早諮詢皮膚專科醫生，以獲得有效的治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】