潰瘍性結腸炎 早治理免切腸

在公共交通工具上有便意、肚痛，可能已令你直冒冷汗，更擔心趕不及去洗手間而發生尷尬事。然而，潰瘍性結腸炎的患者卻每天經歷頻繁的腹痛、腹瀉，甚至失禁。腸胃肝臟科專科醫生鄭加成指出，潰瘍性結腸炎並不能完全根治，愈遲受控，需要切除腸道的機率愈大。 潰瘍性結腸炎的成因是患者免疫系統出現混亂，錯誤攻擊大腸黏膜細胞，因而引起發炎或潰瘍。鄭加成表示，「有研究顯示，香港約有2,000名潰瘍性結腸炎患者，而更重要的發現是在過去30年間，此症的發病率上升近20倍。」常見病徵包括持續腹瀉、腹痛、大便帶血或黏液，甚至是貧血和營養不良。當病情一直惡化，腸道會漸漸收窄，出現腸道阻塞、穿腸等嚴重情況。



切腸未必能根治 傳統的治療方案主要以消炎藥，例如類固醇，以及口服免疫抑制劑作一線治療。但長時間使用或出現副作用，例如長期服用類固醇或會導致高血壓、糖尿病、白內障、骨枯等。而且當藥物沒法控制病情時，穿腸和出現大腸癌的風險亦會增加，患者便可能需要做大腸切除手術。可是，即使切除整條大腸也並非一了百了，鄭加成指，腸道駁口位置或會繼續發炎，術後患者更可能需要在肚皮開造口用作排便，令患者生活質素下降。 抑制發炎因子 傳統藥物和大腸切除手術各有利弊，患者應何去何從？除傳統藥物外，現時患者亦可考慮使用生物製劑，直接抑制體內過多的發炎因子。隨著腸道發炎受控，人體內的機制會幫助黏膜慢慢愈合。目前醫學上有多種生物製劑，已有研究證實其治療潰瘍性結腸炎的成效，但傳統的生物製劑建議同時配合口服免疫抑制劑，可減少產生抗藥抗體的風險；而新型生物製劑則一般可獨立使用，不會增加嚴重感染等副作用的風險。 近年，新內窺鏡技術亦有助減低切腸的風險。部分大腸細胞出現癌前病變的病人，可透過內窺鏡將病變細胞局部切除，而不需要切除整條大腸。至於針對大腸收窄甚至腸道阻塞的問題，醫生也可以透過內窺鏡，以氣球擴張或電刀切割的方式擴闊大腸，以減緩病徵。