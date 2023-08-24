澱粉類長時間高溫烹煮恐致癌 咁樣煮先健康

以低溫烹煮方式最好，蒸煮是一種能夠保持食物營養價值並減少致癌風險的健康烹調方法，可保持食物的水分，也不會過度高溫。

台南市立醫院張麗娟營養師表示，澱粉食物在高溫烹調時會產生丙烯醯胺，這類產品包括薯條、馬鈴薯片。而高蛋白質含量的食物如牛、豬、魚、雞肉，在高於150°C的溫度烹煮時，蛋白質會分解或變性而產生異環胺，丙烯醯胺及異環胺都是屬於毒性物質。高溫烹調的時間愈長，產生有害的致癌物質會愈多，尤其是焦黑的部分毒素最多，因此建議少吃食物焦黑的部分。

澱粉類食物是每人每日必需攝取的六大類食物之一，但用的烹調方式是否健康呢？

高溫烹調的時間愈長，產生有害的致癌物質會愈多，尤其是焦黑的部分毒素最多，因此建議少吃食物焦黑的部分。

低溫烹煮最好 保留食物營養價值

張麗娟營養師建議，以低溫烹煮方式最好，蒸煮是一種能夠保持食物營養價值並減少致癌風險的健康烹調方法，可保持食物的水分，也不會過度高溫。

而以涼拌、清蒸、燉煮、清炒等方式料理，肉類如要煎、烤，可先以微波爐或蒸煮方式料理，以減少高溫烹調的時間，降低有害物質產生。