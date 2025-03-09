激光嫰膚不成反增黑斑！確診罹患「皮膚癌」

53歲莊小姐因臉部近年來反覆出現的斑點，曾接受過多次激光治療，但效果不佳，斑點常復發且逐漸擴大。莊小姐到醫院門診求診，透過臨床檢查與皮膚鏡觀察，再結合皮膚分析儀器輔助檢測，醫生高度懷疑為皮膚癌「基底細胞癌」，建議抽取活組織檢查，最終果然確診，因即時發現，後續成功安排手術完全切除。
黑斑非僅色素問題 建議就醫確認治療方式
仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)皮膚與美容醫學中心醫生蔡雅雯表示，這類皮膚癌不適合激光治療，必須以手術切除，確保病灶完全移除，避免腫瘤進一步擴散，如果僅憑外觀判斷並持續進行不適當的激光治療，可能會延誤最佳的醫療處置，導致更嚴重的後果。
蔡雅雯醫生說，在皮膚科門診中有許多病人因為臉上的黑斑求診，雖然表面看起來都是深色的色素沉澱，但是其本質可能有極大差異，背後還可能隱藏著不同的病因與治療方式。許多病人誤以為臉上出現的深色斑點只是單純色素問題，便自行購買美白產品或尋求激光治療，卻往往發現效果有限，甚至造成色斑加重或病情延誤。
色斑類型多 可透過皮膚鏡、組織活檢等提升診斷率
蔡雅雯醫生指出，常見色斑類型包括：雀斑、曬斑、肝斑、老人斑和色素痣，而藥物或發炎後色素沉澱也是可能的原因。有些黑斑可能是基底細胞癌、黑色素瘤等惡性病變，若未及時辨識，可能影響健康甚至威脅生命。單憑肉眼難以區分這些不同類型的色素變化，因此，皮膚專科醫生經多年專科訓練的專業判斷至關重要，透過皮膚鏡、組織切片或皮膚分析儀進行檢測，可以提升診斷的準確性以及客觀量化色斑治療成果。
長期暴曬紫外線增皮膚癌風險 應選擇SPF30、PA+++以上防曬品
蔡雅雯醫生提醒，臉部常見色斑的成因中，紫外線扮演了極為重要的角色。由於長期暴曬於紫外線下不僅會使皮膚變黑、產生曬傷，還會加速老化，甚至增加皮膚癌的風險，所以最要緊的就是做好防曬措施。至於要有效預防紫外線造成的色素沉澱，首先應避免在紫外線最強的時段長時間暴曬，並盡量使用帽子、陽傘或長袖衣物來減少陽光直射。此外，選擇合適的防曬品也非常重要，在日常生活中可使用SPF30、PA+++以上的防曬產品，若有長時間戶外活動，則應適時補擦並提高防曬系數，以達到更完整的防護。
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