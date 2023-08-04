激光矯視｜PRK、Smile、Lasik同ICL點揀好？一文睇清解決近視手術時間、恢復期及優缺點

坊間的矯視方法有很多種，哪一種才最適合自己？

矯視雖然有風險，但確實為各位近視人士減少很多煩惱！不過坊間的矯視方法有很多種，哪一種才最適合自己？以下為大家比較幾種激光矯視的方法！

現時坊間的激光矯視手術包括有最早期的激光矯視手術(PRK)、角膜切割激光矯視手術(LASIK)及小切口透鏡切除術(SMILE)，另外亦有一種為植入式隱形眼鏡(ICL)。