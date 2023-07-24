激情總係忍唔住好快結束？專科醫生話你知「早洩」點樣改善

後天性早洩可能因心理或生理問題而產生，例如壓力、心理或人際關係等問題而導致性表現焦慮。

一位28歲年輕男性，每當和女友激情時總是忍不住而很快結束，他很沮喪覺得對不起女友而來就診。經過仔細問診後，發現他因為太久沒有交女友，導致發生關係時太興奮而無法控制。這是屬於情境性的早洩，需要一些時間來學習與適應，甚至加上一些鎮定的藥物，情況終於慢慢改善而能重拾自信。

早洩找出原因 對症下藥有解

樂生療養院泌尿科李信毅醫生說明，早洩最主要是區分為終身性或者是後天性，後天性早洩可能因心理或生理問題而產生，例如壓力、心理或人際關係等問題而導致性表現焦慮。或是與疾病相關包括前列腺炎、甲狀腺功能亢進、睡眠品質差、代謝綜合症候群、缺乏運動與荷爾蒙不平衡等。因此治療後天性早洩就是要去處理他的原發性疾病。