濕凍天氣易生霉菌恐致肝癌皮膚炎 醫生教6招預防霉菌

根據本港天文台，冬季的相對濕度經常處於高位，甚至接近100%。這種天氣下，就有可能令環境出現污染，而對身體造成危害。有醫生指出，濕凍天氣容易令霉菌產生，不但會引致過敏疾病，更有可能會造成肝癌或皮膚炎等問題。醫生教大家用6大方法，有效預防霉菌。
濕凍天氣易生霉菌恐致肝癌皮膚炎
營養功能醫學醫生劉博仁在其facebook專頁上分享指，近日有一名有氣喘及咳嗽的患者頻繁就診，他便提醒他注意家庭環境中的霉菌污染，後來他整理環境後，其咳嗽症狀明顯改善。
劉醫生解釋指，由於冬季或梅雨季節的潮濕氣候若導致室內濕度超過60%，便會成為霉菌繁殖的溫床。當濕度達到70%以上，霉菌的繁殖速度會顯著加快，對居住環境及健康造成影響。霉菌的生長條件如下：
霉菌生長的主要條件
- 高濕度：浴室、地下室、冷氣機濾網、衣櫃等地區若潮濕，容易孳生霉菌。
- 通風不良：冬季為保持室內溫暖，許多人長時間關閉窗戶，導致空氣不流通，增加霉菌孳生的機會。
- 適宜溫度：霉菌最適合的生長溫度為25~30℃，但部分霉菌可在10~20℃的環境中存活並繁殖。
- 有機物累積：如灰塵、食物殘渣及衣物纖維等，為霉菌提供了足夠的養分。
常見霉菌種類及健康風險
- 黑麴霉菌：常見於浴室及冷氣濾網，可能引發過敏反應、氣喘，對免疫系統弱者可能造成肺部感染。
- 青霉菌：生長於發霉的食物、地氈及壁紙，可能導致鼻炎及皮膚炎，部分品種可產生毒素。
- 黃麴毒素霉菌：多見於發霉的堅果及米飯，會產生黃麴毒素(Aflatoxin)，是一種強致癌物，可能導致肝癌。
- 交鏈孢菌：常見於窗戶邊及木製家具，容易誘發氣喘及過敏性鼻炎。
- 鎖孢霉菌：常見於衣櫃及窗簾，可能引發過敏、氣喘及皮膚感染。
如何預防霉菌對健康的影響？
劉醫生續指，如果要預防霉菌對健康的影響，可以採用以下6大方法：
- 控制濕度：使用抽濕機將室內濕度維持在50~55%。
- 加強通風：每天至少開窗通風30分鐘，以促進空氣流通。
- 定期清潔：使用白醋、小蘇打或稀釋漂白水擦拭潮濕區域。
- 避免食用發霉食物：如發霉的花生、堅果及米飯應立即丟棄。
- 清理空調設備：定期清洗冷氣機及濾網，以防止霉菌孳生。
- 使用空氣清淨機：選擇具HEPA濾網的設備過濾空氣中的霉菌孢子。
劉醫生強調，當長期暴露於霉菌環境中，可能影響呼吸系統及免疫力，甚至引發慢性疾病。他提醒，老年人、癌症患者及過敏體質者更需特別注意。建議掌握防潮及去霉的方法，才能維持健康的居家環境，遠離霉菌的威脅。