濕凍天氣易生霉菌恐致肝癌皮膚炎 醫生教6招預防霉菌

根據本港天文台，冬季的相對濕度經常處於高位，甚至接近100%。這種天氣下，就有可能令環境出現污染，而對身體造成危害。有醫生指出，濕凍天氣容易令霉菌產生，不但會引致過敏疾病，更有可能會造成肝癌或皮膚炎等問題。醫生教大家用6大方法，有效預防霉菌。

濕凍天氣易生霉菌恐致肝癌皮膚炎

營養功能醫學醫生劉博仁在其facebook專頁上分享指，近日有一名有氣喘及咳嗽的患者頻繁就診，他便提醒他注意家庭環境中的霉菌污染，後來他整理環境後，其咳嗽症狀明顯改善。

劉醫生解釋指，由於冬季或梅雨季節的潮濕氣候若導致室內濕度超過60%，便會成為霉菌繁殖的溫床。當濕度達到70%以上，霉菌的繁殖速度會顯著加快，對居住環境及健康造成影響。霉菌的生長條件如下：

霉菌生長的主要條件

高濕度：浴室、地下室、冷氣機濾網、衣櫃等地區若潮濕，容易孳生霉菌。 通風不良：冬季為保持室內溫暖，許多人長時間關閉窗戶，導致空氣不流通，增加霉菌孳生的機會。 適宜溫度：霉菌最適合的生長溫度為25~30℃，但部分霉菌可在10~20℃的環境中存活並繁殖。 有機物累積：如灰塵、食物殘渣及衣物纖維等，為霉菌提供了足夠的養分。

常見霉菌種類及健康風險