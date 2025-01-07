濕性老年黃斑病變 早醫挽救視力

「黃斑區」是眼底視網膜最中心的部位，九成以上的視力都有賴這部位分辨出細節，包括辨認面容等，所以任何在黃斑區發生的病變都會影響視力，甚至致盲。眼科專科醫生冼佩儀指出，年紀愈大患黃斑病變風險愈高，而老年黃斑病變可分為「乾性」和「濕性」，處理方法有很大分別。 冼佩儀表示，乾性老年黃斑病變的初期症狀，是於黃斑點底部的視網膜色素上皮層，積聚一些黃白色的沉澱物質，稱為玻璃疣，影響黃斑區的感光細胞。由於乾性老年黃斑病變的破壞較慢，大多數病人於早期沒有明顯症狀，容易掉以輕心、視力模糊，但假如病情惡化，便有發展成濕性老年黃斑病變的可能。

日常保護眼睛 乾性黃斑病變暫時沒有針對性的治療方法，若醫生判斷病人是相對較嚴重的乾性黃斑病變，會作出一些建議，幫助延緩乾性變濕性，「常見包括服食有抗氧化功能的維他命補充劑，吸煙者必須戒煙，有三高情況也需盡量控制，因為血壓、血脂、血糖過高都會增加黃斑病變惡化的風險。此外，病人也要減少紫外光的照射，建議不要長時間暴露在陽光下，以及佩戴太陽眼鏡。還有就是定期使用阿姆斯勒方格表(俗稱『格仔紙』)檢查，以留意中央視力有否突然轉差，以及定期覆診。」冼佩儀說。 預防黃斑病變 ① 戒煙；

② 控制飲食並保持良好生活習慣，控制體重，治療高血脂、糖尿病、高血壓等疾病；

③ 避免紫外線照射眼睛，外出時可佩戴防紫外光的太陽眼鏡；

④ 年齡介乎40至64歲而無症狀者，應每2至4年接受眼科檢查。65歲以上人士則應每1至2年進行一次檢查，或按眼科專科醫生建議；

⑤ 定期使用阿姆斯勒方格表作自我檢測。

視力可快速衰退 至於濕性老年黃斑病變，患者黃斑點視網膜下出現不正常的血管 (脈絡膜血管增生)，若這些血管爆裂，會導致出血及結疤，使感光細胞受損。這類病變發病較迅速，對中央視覺造成嚴重損害。冼佩儀指，「濕性老年黃斑病變可在最短3個月內造成嚴重視力衰退，在極端的個案中甚至會在數天內令視力嚴重受損；因此如有懷疑，尤其當視力出現急性轉變，應立即向你的眼科醫生求診，切勿拖延。」 雙抗藥物阻惡化 冼佩儀表示，濕性老年黃斑病變患者需要接受眼內藥物注射療法。眼內「抗血管內皮細胞生長因子(Anti-VEGF)」藥物治療，將藥物注射入玻璃體，是現時最有效治療濕性黃斑病變的方法。Anti-VEGF通過抑制異常血管的增生和減少滲漏來控制病變，首3個月每月注射一針，其後視乎病人實際情況及醫生判斷是否需要延續注射。 近年也推出了「雙抗藥物」，除了抑制血管內皮生長因子，還會抑制血管生成素-2(Ang-2)，即同時抑制兩種引致或加劇黃斑病變的途徑，以穩定血管，減少滲漏及炎症，從而減低患者視力下降的風險。冼佩儀續指，「無論選擇使用哪種黃斑針，應循安全性、有效性、藥效持久性、長遠價格等因素考慮。若濕性黃斑病變病人使用單抗藥物一段時間後效果不理想，改用雙抗藥物是值得考慮的，病人可詳細諮詢醫生。」