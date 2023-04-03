濕性老年黃斑病變 遲醫視力不保

隨人口老化，黃斑病變愈趨普及，當中濕性老年黃斑病變更可快速令視力變差，而且未必可逆轉，需要把握時間盡快治療。可是公營眼科服務嚴重供不應求，由排期到治療的時間中位數需等候8個月，或致視力永久損傷。

眼科專科醫生龐朝輝表示，老年黃斑病變是本港視障第二大元兇，「黃斑點是視網膜中心、感光神經最密集的區域，如出現退化或病變，視力便會模糊或出現盲點，『乾性』老年黃斑病變相對輕微和進展較慢，但可惡化至『濕性』，快者可以幾天至幾星期視力急劇惡化，中央視力變黑，甚至失明。」