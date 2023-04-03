濕性老年黃斑病變 遲醫視力不保

隨人口老化，黃斑病變愈趨普及，當中濕性老年黃斑病變更可快速令視力變差，而且未必可逆轉，需要把握時間盡快治療。可是公營眼科服務嚴重供不應求，由排期到治療的時間中位數需等候8個月，或致視力永久損傷。
眼科專科醫生龐朝輝表示，老年黃斑病變是本港視障第二大元兇，「黃斑點是視網膜中心、感光神經最密集的區域，如出現退化或病變，視力便會模糊或出現盲點，『乾性』老年黃斑病變相對輕微和進展較慢，但可惡化至『濕性』，快者可以幾天至幾星期視力急劇惡化，中央視力變黑，甚至失明。」
嚴重可致盲
至於較年輕人士的致盲原因，則有糖尿黃斑水腫，是糖尿病的常見併發症，龐朝輝續指，「不少人不知道自己患有糖尿病，到眼睛出現併發症，求醫才發現。」當持續高血糖，會令視網絡血液循環欠佳，氧氣不足下刺激增生血管，惟增生的血管脆弱，容易破裂滲血，引致視網膜水腫。若水腫波及黃斑點區，就會破壞視力，影像顏色變淡、線條曲折、飛蚊，同樣可致失明。
眼內注射
兩種眼疾的治療方法近似，近年多使用抗血管內生長因子(anti-VEGF)眼內注射藥物，或者雙抗(anti-VEGF + anti-ANG-2)眼內注射藥物，前者可阻礙血管增生過程、減少血管滲漏，後者再加上穩定血管、減少血管異常增生及內皮細胞炎症功能。研究發現，雙抗眼內注射藥物可減少約三成注射次數，而療效不減。龐朝輝認為，「最重要是把握治療黃金期，愈早開始治療，愈能保持視力。若太遲才治療，視網膜出現損傷並結疤的話，視力損失便難以逆轉。」一般療程為首3個月每月一針作起始治療，之後按患者情況作維持治療，保住視力。