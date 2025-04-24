濕性黃斑病變停藥恐復發 新藥物助延長治療或減負擔

老年黃斑病變是本港主要致盲原因之一；醫管局數據顯示，每年約有1,200宗濕性老年黃斑病變新症。此症與年齡增長息息相關，隨著本港人口老化，患者數目只多不少。惟眼科專科醫生余國睿表示，許多患者未有及早察覺病情並就醫，其後亦未能依從醫生指示覆診和用藥，以致錯失挽救視力的良機。幸而，近年推出的藥物或有助減輕患者經濟和時間上的負擔，減少患者管理病情的阻礙，幫助他們長遠守護視力。

眼科專科醫生余國睿表示，濕性老年黃斑病變是導致失明的常見原因，然而許多患者未有按照醫生指示覆診和接受治療。

余醫生謂，這樣的個案並非偶例。不少50歲以上人士以為眼矇是老花或初期白內障，沒有及時就醫，以致錯失診治時機。余醫生提醒，40歲至60歲人士，至少每一至兩年接受一次全面眼科檢查，而65歲人士則應每年檢查。

七十多歲的何太（化名）早年察覺眼矇，一直以為是年紀大導致的白內障，故未有理會。當她待至白內障「熟透」求醫時，才驚覺眼矇的元凶是濕性老年黃斑病變，即使白內障手術處理了晶體問題，也無法逆轉濕性病變引致的視網膜和視力損害。

余醫生解釋，濕性病變每一次復發，患者的黃斑感光細胞都會受到傷害，視力都會下降。近年面世的高劑量藥物可助患者更持久地控制病情，或能提高患者持續治療的意願。

二號致盲眼疾 老年黃斑病變

余醫生提醒，察覺影像扭曲、變形、視野中央出現黑點，或者對辨別顏色或大小能力下降，都可能是老年黃斑病變的徵狀，應儘快求醫。

老年黃斑病變是繼白內障後，本港最主要的致盲眼疾。老年黃斑病變可細分為「乾性」及「濕性」，分別佔九成和一成患者。雖然濕性病變個案較少，偏偏這班患者的病情發展相對急速和嚴重，「濕性老年黃斑病變患者的眼內出現大量『血管內皮生長因子（VEGF）』，VEGF會令眼內不正常地增生脆弱的血管，當血管爆裂所滲漏的液體聚積在黃斑區，導致黃斑水腫，令視力下降甚至失明。」

現時，治療濕性黃斑病變的一線治療為在眼內注射抗血管內皮生長因子，又稱為抗VEGF藥物或眼底針，透過抑制VEGF去阻止不正常的血管增生，從而避免血管爆裂造成黃斑水腫。

高劑量藥物 破治療困局

余醫生坦言，儘管本港已有多種眼底針可用於治療濕性老年黃斑病變，且成效及安全性均獲得臨床研究認可，但患者的病情控制仍未達理想：「許多患者礙於時間或經濟因素，沒有依照醫生建議覆診和接受注射，直至復發才再次求醫和接受治療。然而，濕性病變每一次復發，患者的黃斑感光細胞都會受到傷害，視力都會下降。就算再次施打眼底針，視力改善空間都比之前小。」

可幸的是，近年高劑量藥物面世，藥效更為持久，或有助減輕患者的時間和經濟負擔，提高他們持續治療的意願，避免不斷復發造成的視力下降：「患者有機會四至五個月才注射一次眼底針，減少覆診和治療的次數。」