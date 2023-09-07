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健康
2023-09-07 07:30:00

濕敏 | 飽受濕敏纏繞十幾年每晚痕到失眠 全靠一物1星期見效 唔再紅痕爛

資料由客戶提供

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濕敏 | 飽受濕敏纏繞十幾年每晚痕到失眠 全靠一物1星期見效 唔再紅痕爛

濕敏 | 飽受濕敏纏繞十幾年每晚痕到失眠 全靠一物1星期見效 唔再紅痕爛

近幾日行出街，不時有陣陣涼風吹過。開始轉季，溫度與濕度經常驟變，對於濕敏患者而言又是一大挑戰。濕敏對患者日常生活造成不少影響，不但皮膚痕癢及紅腫會影響患者外觀，更會嚴重影響生活質素。被濕敏纏繞十幾年的治療師Ashley直言，因濕敏所帶來的痕癢及傷口，不單止令她難以入睡，影響她的睡眠質素，亦影響日常社交生活，令她苦不堪言！

飽受濕敏困擾十幾年 每日苦不堪言

Ashley分享指，從小到大都被濕敏困擾，每晚會因為痕癢難擋而無法入睡，「好像有好多螞蟻爬滿全身」。一發作就會癢得抓不停，不時會因為過度抓癢導致破皮、流血化膿、血水等，傷口亦會出現持續疼痛。除了肉體上的痛苦，傷口更會引來其他人的奇異目光，令Ashley即使在炎炎夏日，都要穿著長袖衣物遮掩傷口。

Ashley患有濕敏超過10年，令她飽受痛苦。 Ashley患有濕敏超過10年，令她飽受痛苦。

服用天然成分螺旋藻及橄欖 1星期即見效

就濕敏問題，Ashley亦曾經求醫，醫生都只是處方類固醇，根本治標不治本。而且，Ashley擔心過份依賴類固醇會令皮膚漸薄等副作用及依賴性，她便馬上停用。即使從食物方面入手，停止進食牛、海鮮等食物，都未見成效，濕敏依然發作。

一次偶爾的機會下，Ashley得悉攝取螺旋藻、橄欖等食物會令免疫力提升，繼而改善皮膚問題。經其他同路人介紹食用Regal Green濕敏膚，她試用一星期後，皮膚乾燥和痕癢情況已得到紓緩，服用兩個月後，皮膚不再滲出血水，濕敏印亦逐漸減淡。Ashley更表示：「食完皮膚正常返，有返厚度，唔使再著長袖衫遮醜。最重要係可以一教瞓天光，休息得好，情緒自然得好好多，個人正面咗。」

服用Regal Green濕敏膚後，皮膚情況得到改善。

服用Regal Green濕敏膚後，皮膚情況得到改善。

Regal Green濕敏膚選用7種特效中西天然成分 不含類固醇

Regal Green濕敏膚能夠改善皮膚敏感痕癢、發紅及脫皮問題，促進傷口癒合，持續食3個月同時提升肌膚免疫力，修復受損肌膚細胞，促進健康肌膚生長，擊退濕敏。

草姬Regal Green濕敏膚 草姬Regal Green濕敏膚

濕敏患者最怕使用類固醇產品，Regal Green濕敏膚選用7種特效中西天然成分，所含的HIDROX®專利成分，是由天然的橄欖汁特製而成，蘊含高濃度羥基酪醇，其抗氧化多酚濃度比橄欖油強300*；有機螺旋藻更有抑制過敏反應之功效，是專為濕敏而設的非類固醇天然產品。而紫錐花及金盞花亦有助抑制細菌滋生，減輕紅熱及濕敏損傷問題；蘆薈葉更可防治潰瘍，促進傷口癒合和修復細胞作用。

服用草姬Regal Green濕敏膚後，皮膚情況得到改善。 服用草姬Regal Green濕敏膚後，皮膚情況得到改善。

科研實證

100% 抑制過敏反應◎

91% 對抗細菌▲

90% 促進傷口癒合+

80%改善濕敏皮膚^

美國GMP認證，品質保證

 

Regal Green濕敏膚（60粒）

生產地：美國

銷售點：屈臣氏、官方網上商店 Zinomall

了解更多：https://bit.ly/3z2ssH5

 

此產品乃保健食品。產品效果可因人而異。

*ISANH POLYPHENOLS 2012 – PARIS – FRANCE

^Holistic Primary Care Vol. 8, No. 2; News for Health & Healing; summer 2007

# Arizona State University; Nutrition Research 27 (2007) 470-477

Biochem Pharmacol. 1998 Apr 1;55(7):1071-6.

Int J Biol Macromol. 2016 Dec;93(Pt A):344-349+J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2009;20(1):73-9.

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