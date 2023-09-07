濕敏 | 飽受濕敏纏繞十幾年每晚痕到失眠 全靠一物1星期見效 唔再紅痕爛

飽受濕敏困擾十幾年 每日苦不堪言 Ashley分享指，從小到大都被濕敏困擾，每晚會因為痕癢難擋而無法入睡，「好像有好多螞蟻爬滿全身」。一發作就會癢得抓不停，不時會因為過度抓癢導致破皮、流血化膿、血水等，傷口亦會出現持續疼痛。除了肉體上的痛苦，傷口更會引來其他人的奇異目光，令Ashley即使在炎炎夏日，都要穿著長袖衣物遮掩傷口。

服用 天然成分螺旋藻及橄欖 1星期即見效 就濕敏問題，Ashley亦曾經求醫，醫生都只是處方類固醇，根本治標不治本。而且，Ashley擔心過份依賴類固醇會令皮膚漸薄等副作用及依賴性，她便馬上停用。即使從食物方面入手，停止進食牛、海鮮等食物，都未見成效，濕敏依然發作。 一次偶爾的機會下，Ashley得悉攝取螺旋藻、橄欖等食物會令免疫力提升，繼而改善皮膚問題。經其他同路人介紹食用Regal Green濕敏膚，她試用一星期後，皮膚乾燥和痕癢情況已得到紓緩，服用兩個月後，皮膚不再滲出血水，濕敏印亦逐漸減淡。Ashley更表示：「食完皮膚正常返，有返厚度，唔使再著長袖衫遮醜。最重要係可以一教瞓天光，休息得好，情緒自然得好好多，個人正面咗。」

服用Regal Green濕敏膚後，皮膚情況得到改善。

Regal Green 濕敏膚選用 7 種特效中西天然成分 不含類固醇 Regal Green濕敏膚能夠改善皮膚敏感痕癢、發紅及脫皮問題，促進傷口癒合，持續食3個月同時提升肌膚免疫力，修復受損肌膚細胞，促進健康肌膚生長，擊退濕敏。

濕敏患者最怕使用類固醇產品，Regal Green濕敏膚選用7種特效中西天然成分，所含的HIDROX®專利成分，是由天然的橄欖汁特製而成，蘊含高濃度羥基酪醇，其抗氧化多酚濃度比橄欖油強300倍*；有機螺旋藻更有抑制過敏反應之功效，是專為濕敏而設的非類固醇天然產品。而紫錐花及金盞花亦有助抑制細菌滋生，減輕紅熱及濕敏損傷問題；蘆薈葉更可防治潰瘍，促進傷口癒合和修復細胞作用。