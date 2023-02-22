濕氣｜過年吃太多又豪飲 中醫教你消脂清肝吃出享「瘦」生活

想要避免「病從口入」，首先少吃油炸食物、高熱量食物、辛辣刺激的食物。酒精性飲品也應盡量避免，若是飲酒過度或是藥膳料理內酒精過多，都會影響肝的代謝。搭配攝取具有消脂祛濕的食材，有助於年後減肥。

過年攝取大魚大肉又暢飲酒飲，要如何消除滿出來的肚腩呢？花蓮慈濟醫院中醫內科主任林經偉說明，中醫觀點認為「病從口入」，首先避免攝取高熱量食物與酒類，搭配飲用菊花茶、山楂決明子茶或四神湯等食補飲品，都有助於消脂清肝。

食補養肝

中醫自古以來提倡「藥食同源」，《黃帝內經》中寫道：「空腹食之為食物，患者食之為藥物」，許多食物既是食物也是藥物，是很重要的養生觀念。飲酒過度要如何靠食補養肝呢？

根據五行養生理論，春天對應五色中的「青」色，林經偉醫師推薦民眾可多攝取深綠色蔬果、南瓜、青椒等，能促進肝氣循環和人體代謝，幫助肝臟排毒。

同時，飲用花草藥材茶飲也可達到養生之效。例如將薄荷、桑葉、菊花與枸杞，用熱開水泡800至1,000c.c.的水，具有芳香祛濕、清肝火解毒、養肝明目之效。尤其容易上火的民眾，多喝桑葉菊花茶可以降火氣。