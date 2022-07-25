濕疹困擾人生 新型藥物解切膚之痛

皮膚病一般有藥可治，但因難以根除而令患者日常生活以至整個人生備受困擾，濕疹便是香港較常見的皮膚病，每5人便有1人在不同時期患有濕疹。嚴重的皮膚病會影響日常生活、工作和社交，反覆發病或會增加患者的壓力及負面情緒，甚至產生自殺傾向。患者需積極面對濕疹，多種新型治療方案可助患者解決切膚之痛，令人生重拾正軌。

濕疹成因與基因變異有關

濕疹成因眾多，但相信與部分基因變異誘發皮膚炎症有關，也會受遺傳影響，患有過敏性鼻炎(鼻敏感)和哮喘的人亦較大機會患上濕疹。另外，居住環境有較多污染物、化學物或致敏原、情緒抑鬱、吸煙、氣候變化、荷爾蒙失調等，均可能誘發濕疹。

正向思維助改善病情

濕疹治療會視乎病情嚴重程度而決定。較輕微的醫生會處方外用藥物如類固醇藥膏、非類固醇藥膏、PDE4抑制劑等，並須著重皮膚保濕；若療效不顯著或病情已踏入中期，醫生便會考慮全身性治療如光照療法、口服類固醇、口服免疫抑制劑、生物製劑注射等。濕疹治療的研究近年快速發展，新一代藥物及生物製劑相繼推出，療效顯著，副作用較少，而且部分亦開始在港應用，為中度至重度濕疹患者帶來治療新方向。

濕疹引致的嚴重痕癢會妨礙睡眠，打擊精神狀態，以至影響工作和社交，反覆發病或增加患者的壓力及負面情緒。因此，所有皮膚病患者應保持正向思維，不妨多與醫護團隊溝通、和病友交流，有利改善病情。

撒瑪利亞基金資助濕疹生物製劑

皮膚病的切膚之痛，只有患者才能體會。香港銀屑病友會主席黎慶坤本身患皮膚病多年，他表示不少皮膚病屬於長期病症，十分令人困擾，導致部分患者情緒抑鬱，甚至萌生自殺念頭。「我知道最新的生物製劑治療皮膚病效果不錯，副作用較少，我認識以生物製劑治療銀屑病的病友中，七至八成病情都有改善，更可以穿短褲、去游水，心情都輕鬆了。不過在皮膚科需要先試服至少兩種內用藥物，每種試一段時間無效後才獲批轉用生物製劑治療，在這漫長日子裡患者仍要不斷忍受切膚之痛，十分煎熬。」

黎慶坤估計現時香港有十多萬名中度至嚴重皮膚病患者，輪候轉介衞生署皮膚科差不多要等三年，再等試藥無效後才轉介尤德醫院採用生物製劑治療，並可申請撒瑪利亞基金資助藥費，基金會按照合資格申請者的經濟情況作出全數或部分資助。2021年底，該基金已將異位性皮膚炎納入資助範圍，幫助有經濟困難的中度至嚴重濕疹患者。雖然有機會獲得瑪利亞基金資助生物製劑藥費，黎慶坤仍希望衞生署皮膚科能降低門檻及輪侯時間，幫助更多有需要的皮膚病患者。