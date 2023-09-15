濕疹治療｜濕疹新藥用藥門檻高 病人難受惠

濕疹新藥用藥門檻高 病人難受惠

俗稱濕疹的異位性皮膚炎在港十分普遍，症狀嚴重影響患者日常生活、工作及社交，就算近年推出新型藥物，礙於公營醫療系統用藥門檻太高，受惠患者僅有少數，有團體期望政府可降低用藥門檻，令更多濕疹患者受惠。 全港約有逾50萬人患有中度至嚴重濕疹，症狀包括紅斑、水腫、脫皮、滲血水、乾燥及苔蘚化等，如情況嚴重，更可能導致錢幣狀皮炎、紅皮症、結節性癢疹、汗疱及囊泡狀皮炎，若有次級感染更可能出現膿疱病及疱疹性濕疹，患者會感到痕癢難耐及產生痛楚。

生活質素顯著變差 本地及歐美研究均顯示，濕疹的症狀愈嚴重，生活質素亦會愈差，患者會失眠、日間渴睡、疲勞及難以集中精神等；患者長遠更可能出現情緒問題，2019年一個國際研究曾指出，濕疹患者的自殺念頭比常人高出44%，而嘗試自殺的可能性高出36%。 按程度選擇治療方法 皮膚科專科醫生劉顏銘表示，目前未有根治濕疹的方法，醫生會根據發病面積及嚴重程度指數選擇治療方案。輕度患者的治療以局部為主，包括保濕及外用藥膏，嚴重患者則需全身性治療，如光照療法、口服抗組織胺、口服免疫抑制劑、口服類固醇及口服抗生素等，另有新型療法生物製劑及口服JAK抑制劑。