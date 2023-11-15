濕疹治療心魔 恐致細菌入血

濕疹是香港常見的皮膚問題，每5人便有1人在不同時期會患上。患者平日要格外留意保濕和潤膚，亦須因應病情使用醫生處方的類固醇控制炎症，甚或抗生素防止皮膚受到細菌感染。惟不少患者怕副作用自行停藥，令病情反覆，更有患者因金黃葡萄球菌入血而須入院治療。 香港醫護聯盟推動的病友組織「濕疹關注組」早前向濕疹患者作出網上問卷調查，幹事陳均頤發現，即使近九成患者獲處方類固醇，但當中56%人未有跟從醫囑使用及完成療程，主要擔心副作用。也有九成人以為症狀改善後要盡快停用。抗生素的情況類似，有41%人沒有跟從醫囑使用及完成療程，7%人甚至完全沒有使用；七成人認為抗生素副作用大，症狀改善便應停用；也有六成人認為使用抗生素會產生抗藥性，所以盡量不用。

引發低溫症可致命 自小患上濕疹的Cat在治療上也遇上不少阻礙，例如小時候要塗豬油膏/凡士林，但油分會印在功課上，曾被老師怪責；Cat雖知道類固醇有效，但怕長期使用有副作用，同時停藥即時轉差，令她覺得類固醇只是「假希望」不想用；而濕敷除了麻煩外，夏天熱、冬天怕冷親亦令她打退堂鼓。發病最嚴重的一次是在大學時期，考試壓力令她皮膚大範圍發炎、出現皮屑，全身滿布傷口，又紅又痛並流血水，入急症室才發現是金黃葡萄球菌感染，細菌入血引發低溫症，「幸而及時求醫，否則可能有生命危險。」結果前後住院兩次、共接近兩個月才穩定下來。

3大心魔阻礙治療 香港中文大學科學系教授韓錦倫認為，不少港人在濕疹治療上存在3大「心魔」，令病情反覆難而控制，甚至皮膚增厚變黑，不能挽回。 心魔1：懼怕類固醇

韓錦倫強調類固醇是有效的消炎藥，而消炎用的劑量是低於1%，依照醫生的指示使用於皮膚並不會有副作用。應小心坊間「神醫」，反令患者使用高劑量類固醇而不自知。患者亦不應自行隨便購買使用。 心魔2：中不成西不就

不少患者認為西藥存在問題，除類固醇及抗生素的副作用外，還有免疫調節藥會致癌、治療難斷尾等，可是又認為中醫只能調理，形成「中不成西不就」。患者宜多與醫生溝通，制訂合適治療方案，並依指示用藥。濕疹絕對有藥可醫。