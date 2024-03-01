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健康
2024-03-01 04:29:59
日報

濕疹治療新趨勢 不再只是搽藥膏

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濕疹治療新趨勢 不再只是搽藥膏

濕疹治療新趨勢 不再只是搽藥膏

濕疹又稱為異位性皮膚炎，是最常見的慢性皮膚病，無論任何年紀都可受影響，尤其正值轉季時候，濕疹發作時痕癢難當，嚴重影響睡眠和生活質素。皮膚科專科醫生區志森分享：「有研究發現患者患有焦慮症或抑鬱症的比率，和一些嚴重的疾病如心臟病和中風等不遑多讓。」過往不少患者因醫生處方類固醇藥物而拒絕使用，其實現時已有嶄新的濕疹治療，可迎合個別病情的需要，並能夠大減副作用。

皮膚科專科醫生 區志森

區志森指無論任何年紀都可能受濕疹影響。

傳統療法有利弊

中等至嚴重濕疹的治療包括「光照療法」和「系統性藥物」治療。前者透過特定波長的紫外線照射皮膚，以調節免疫系統及減輕炎症，區志森指出：「礙於光照治療設施於本地較為不足，加上每周數次的治療為病人帶來不便，故此光照療法的普及性較低，長時期重複的治療亦會加速皮膚老化和增加皮膚癌的機會。」他補充另一種系統性藥物治療，過去較常使用免疫系統抑制劑，例如硫唑嘌呤、環孢素和甲氨蝶呤等，透過壓抑皮膚免疫系統來控制炎症。但治療的代價是連帶防護我們的抵抗力也同時降低，增加感染的風險，個別藥物亦有機會引致貧血、白血球數目下降、影響肝、腎功能和高血壓等。

濕疹

濕疹病徵之一是極度痕癢，導致病人不斷抓破皮膚。

生物製劑控制嚴重病情

近年生物製劑的出現，為醫學治療帶來革命性的突破，亦已廣泛用於不同的疾病，例如自身免疫系統疾病和癌症等。區醫生說：「用於治療中等至嚴重濕疹的生物製劑，可阻斷白細胞介素IL-4與IL-13的發炎路徑，從而減輕炎症並修復上皮屏障。成人患者每兩星期一次的注射(6至17歲患者則根據體重以決定注射次數及劑量)，能有效和持續地控制病情。」他指長期數據已肯定生物製劑的安全性，治療前和治療期間亦不需要血液化驗監察。較常見的副作用包括注射部位反應、眼部不適(例如結膜炎)和唇瘡等，一般都屬輕微。

另一嶄新治療就是小分子藥物JAK抑制劑，同樣可用於中等至嚴重的濕疹患者。藥物原理是減少由發炎因子策動細胞內發炎訊號的傳遞。這類藥物的優點是快速見效，不少病人的痕癢可於開始用藥數天內大幅緩解，濕疹亦會隨之明顯改善。如使用較高劑量的小分子藥物JAK抑制劑，效果亦稍勝生物製劑。較常見的副作用包括頭痛、暗瘡、胃部不適、上呼吸道感染和鼻咽炎等，較嚴重的副作用則有帶狀皰疹和肺炎等，亦曾罕有地有血栓情況。區志森指治療方向是醫生會於用藥前和用藥期間安排血液監察，決定病人是否繼續適合用藥。「現在市場上有數個JAK抑制劑選擇，部分除了用於成人，還可用於12歲或以上的青少年。」

衡量過成效及安全性，新型藥物都較傳統免疫系統抑制劑優勝，能為不少長期受濕疹纏繞的病人帶來新希望。不過，新型藥物礙於研發成本，售價較為昂貴，部分藥物有非牟利組織為有需要病人提供資助，詳情可諮詢醫護人員。

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