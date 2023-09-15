濕疹治療｜濕疹新藥用藥門檻高 病人難受惠

俗稱濕疹的異位性皮膚炎在港十分普遍，症狀嚴重影響患者日常生活、工作及社交，就算近年推出新型藥物，礙於公營醫療系統用藥門檻太高，受惠患者僅有少數，有團體期望政府可降低用藥門檻，令更多濕疹患者受惠。
全港約有逾50萬人患有中度至嚴重濕疹，症狀包括紅斑、水腫、脫皮、滲血水、乾燥及苔蘚化等，如情況嚴重，更可能導致錢幣狀皮炎、紅皮症、結節性癢疹、汗疱及囊泡狀皮炎，若有次級感染更可能出現膿疱病及疱疹性濕疹，患者會感到痕癢難耐及產生痛楚。
生活質素顯著變差
本地及歐美研究均顯示，濕疹的症狀愈嚴重，生活質素亦會愈差，患者會失眠、日間渴睡、疲勞及難以集中精神等；患者長遠更可能出現情緒問題，2019年一個國際研究曾指出，濕疹患者的自殺念頭比常人高出44%，而嘗試自殺的可能性高出36%。
按程度選擇治療方法
皮膚科專科醫生劉顏銘表示，目前未有根治濕疹的方法，醫生會根據發病面積及嚴重程度指數選擇治療方案。輕度患者的治療以局部為主，包括保濕及外用藥膏，嚴重患者則需全身性治療，如光照療法、口服抗組織胺、口服免疫抑制劑、口服類固醇及口服抗生素等，另有新型療法生物製劑及口服JAK抑制劑。
用藥門檻高
一般公營醫療系統除外用藥物外，會處方抗組織胺、短暫口服類固醇、抗生素、光照療法及口服免疫抑制劑等作全身性治療。雖近年生物製劑已納入藥物名冊，但患者需服用兩種口服免疫抑制劑特定劑量一段時間後無效，或醫生判斷身體狀況不適合使用口服免疫抑制劑，才可考慮生物製劑。劉顏銘指，現有4種口服免疫抑制劑均有不同的副作用，不但增加肝腎負擔，長遠更可能增加患癌風險。
33歲的梁先生自小患有濕疹，情況時好時壞，嚴重時患處會滲血水，他形容全身疼痛像萬支針一起刺下來，亦會導致肌肉僵硬、手腳難以郁動，「病發時全日都非常痕癢，肉都爛掉，無法睡覺，不能正常上班，更有過自殺念頭。」藥物的副作用更引致白內障，令他不敢再用類固醇藥物，就算想嘗試副作用較少的生物製劑，都因為門檻太高無奈卻步。
新藥醫藥費昂貴
生物製劑須長期使用，惟每月醫藥費逾萬元，非所有患者都能負擔。就算有關藥物於去年納入政府撒瑪利亞基金中的資助藥物，現時成功申請政府資助的患者卻只有約廿多人。濕疹關注組註冊社工黃敏兒認為，原因包括擔心使用口服免疫抑制劑副作用太大、新型藥物用藥門檻高、不知生物製劑有資助及兒科與成人皮膚科用藥指引不銜接。「現時濕疹患者的門診輪候時間太長，令患者難以得到適切治療。籲政府關注患者的用藥訴求，劃一無論成人及兒童只需使用一種傳統治療無效便可考慮使用生物製劑，惠及更多中度至嚴重濕疹患者。」