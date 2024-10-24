濕疹治療｜用類固醇須根據醫生指示 戒類忌一刀切

類固醇常被用作治療濕疹，但因為副作用多，常被認為是萬恐不赦的藥物，更令不少濕疹患者總是設法戒類。到底類固醇是甚麼？
其實我們的身體本身就存在不同的類固醇，而人體內的類固醇可分為兩大類，分別是由腎上腺皮質所產生的皮質類固醇及睾丸或卵巢產生的性激素。
治療發炎及免疫系統疾病
而一般的外用類固醇多數用作治療發炎及免疫系統疾病，最常見的例子為濕疹，皮質類固醇可以抑制免疫系統，及減輕發炎症狀，除了濕疹亦常被用作治療類風濕關節炎、紅斑狼瘡及哮喘等疾病。
常見副作用
類固醇的常見副作用包括變胖、臉圓、食慾增加，皮膚亦會變得較薄等。類固醇藥物分為幾種類型，包括吸入式、藥膏、服食藥物及注射，以吸入式及藥膏的副作用最少。由於副作用多，類固醇必須在醫生的指示下使用，而且不可以自行停藥，因開始使用類固醇藥物後，身體會減少或停止分泌類固醇，或會引起疲勞、沮喪、血壓低等症狀，所以如果患者想停藥，最好先與醫生商討，並制訂合適的停藥方案。
類固醇會上癮
而類固醇藥膏及噴劑對身體造成的影響較低，因此不需要特別制訂停藥方案，但曾有研究指出，濕疹患者長期及大量使用類固醇藥膏，會出現上癮的情況，並產生依賴，一旦停用或出現反彈的情況，所以就算是使用任何的類固醇藥物，最好還是依照醫生指示，切勿自行增加用量。