濕疹皮膚「金黃葡萄球菌」入血可致命　Mustela專利天然益生元　抑制金黃葡萄球菌　95%濕疹用家實證高效止癢

都市人生活壓力大，容易導致焦慮和精神緊張，加上天氣的變化，以及空氣中存在的污染物等，均是引致濕疹的成因之一，有研究指每5個香港人中，便有1人於不同時期患上濕疹，而現時治療濕疹尚未有根治方法，如未能有效控制，濕疹有可能隨時復發，受影響部位會出現痕癢、紅腫、發炎及破損等，不但影響儀容和日常生活，甚至對患者的情緒和精神健康亦有一定影響。

根據早前一項關於濕疹的問卷調查，在成功訪問的105名濕疹患者中，近八成有塗抹潤膚膏，亦有四成受訪者使用含類固醇的藥膏，但大部分都指治療效果未如理想，而且不少受訪者擔心使用含類固醇的藥膏後會產生副作用，故就算獲醫生處方，亦會於症狀有所舒緩後自行停藥，沒有按指示完成療程。而根據香港腸道微生物組學會曾進行的研究結果顯示，補充益生菌有助改善腸道失衡及減低濕疹病發症狀。不過，並非所有濕疹患者都適合口服補充益生菌，而且口服益生菌亦未必能改善皮膚生態平衡。 感染金黃葡萄球菌 濕 疹反覆惡化 濕疹患者常見於皮膚表面感染抗藥性金黃葡萄球菌，有研究結果顯示，只有3%-5%正常人於皮膚檢測中發現金黃葡萄球菌，但卻有超過70%濕疹患者的皮膚含有金黃葡萄球菌，而過量的金黃葡萄球菌，會於皮膚表面形成生物膜，並會產生刺激皮膚的毒素和蛋白質，令炎症惡化；亦會堵塞汗管，使皮膚痕癢。抓癢又會進一步破壞皮膚屏障，形成惡性循環，所以導致濕疹問題反覆出現。

有自小飽受濕疹困擾的患者分享，因擔心長期使用類固醇藥物會有副作用，亦不想因經常停藥引致病情反覆，所以並沒有使用含類固醇的藥物。最後患者曾因大範圍感染抗藥性金黃葡萄球菌，令惡菌入血引發低溫症，差點因處理不當而引致生命危險，最終住院一個多月，病情才穩定下來。 Mustela 全新 特 強 止痕補脂膏 97% 用家實證 有效減輕濕 疹症狀 濕疹患者如要更有效抑制皮膚上的金黃葡萄球菌，不妨直接為皮膚的益菌提供養份，以增加益菌數量。Mustela全新推出的STELATOPIA+有機認證特強止痕補脂膏，所添加的專利成份「天然益生元Bioecolia®」便是皮膚上益菌的營養補充品，能幫助增加益菌數目，抑制金黃葡萄球菌，修復皮膚屏障，重塑皮膚上微生物的生態平衡，有效避免濕疹惡化。

獲美國濕疹協會認可的Mustela STELATOPIA+有機認證特強止痕補脂膏，在皮膚科專科醫生監控下進行臨床測試，參與測試的40名有濕疹症狀的成年人，每天會2次使用藥膏，當中九成半用家都認同補脂膏有效止痕，更有九成七用家認為可減少濕疹復發次數，並可減輕濕疹症狀。

99% 天然成分不含藥性 適合初生、孕婦及成人 於法國生產的Mustela STELATOPIA+有機認證特強止痕補脂膏採用99%天然有機純素配方，含有機向日葵蒸餾油、有機乳木果油及有機牛油果油。配方不含香料和類固醇，讓初生BB、孕婦及成人濕疹患者可以安心使用。 真實用家分享：用過最安心、最有效的濕疹止痕潤膚膏 妊娠期間針對濕疹最有效產品

自小患嚴重濕疹的陳小姐，在懷孕期間濕疹情況惡化，甚至搽類固醇的效果亦未如理想，於使用Mustela後，不但濕疹明顯改善，不再痕癢紅腫及脫皮，而且她感覺用後皮膚十分滋潤及清爽，所以會持續用。

滋潤清爽 改善痕癢紅腫脫皮

同樣在妊娠飽受濕疹困擾，甚至連睡眠亦受影響的蕭小姐知道Mustela STELATOPIA+成分天然，連初生嬰兒亦適用，她因而安心使用，結果用了約一星期皮膚痕癢大有改善，且紅痕減退皮膚亦不再乾燥，她更指是在妊娠期間使用過，針對濕疹最有效的產品。

蕭小姐試用Mustela STELATOPIA+後濕疹情況大為改善。

連搽五天濕疹消退 BB重拾笑容

劉小姐將自身患的濕疹遺傳了給囡囡，BB出世6個月後，面、頸和身都出現濕疹，用了幾款大牌子的濕疹產品情況未有好轉，而皮膚科專科醫生亦不建議使用含類固醇的產品。適逢見到Mustela新出了STELATOPIA+有機認證特強止痕補脂膏，因BB亦有用開Mustela其他產品而願意讓BB試用，沒想到第一天試搽已有降紅和止痕效果，連續搽了五天BB的濕疹更消失了8-9成而重拾笑容，讓她亦深感喜悅。

劉小姐的囡囡連續揸了五天Mustela STELATOPIA+後，濕疹情況大有改善。

STELATOPIA採用99%純天然配方，不含香料和類固醇，初生BB、孕婦及成人濕疹患者可以安心使用。 建議濕疹患者可使用STELATOPIA特強止痕沖涼洗頭二合一沐浴油，以預防洗澡後皮膚乾燥痕癢。洗澡後則可使用STELATOPIA+有機認證特強止痕補脂膏，以補充皮膚表面脂質，再用STELATOPIA面部及眼部特強止痕補脂膏，以舒緩面部及眼部乾燥痕癢。