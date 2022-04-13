濕疹治療上少不免使用類固醇，可是不少人對此相當恐懼，即使醫生處方也未必使用，亦有患者自行「戒類固醇(戒類)」反令病情轉差。事實上按醫生指示使用類固醇未必會有副作用，而且亦有很多其他治療方案選擇，對類固醇有疑慮，不妨與醫生商討。 兒科專科醫生韓錦倫指出，抗疫期間經常洗手清潔、戴口罩，加上這段時間的壓力和擔憂，均可能誘發濕疹，或使濕疹復發或惡化；如不幸染疫，部分新冠後遺症如失眠、情緒問題等，也有可能讓濕疹惡化。「本地研究發現今年小一及小二學童濕疹的發病率達41.6%，比2004年上升了10.9個百分點，相信與疫情不無關係。」

痕癢影響睡眠 濕疹可在身體任何地方出現，症狀包括皮膚乾燥痕癢，抓癢或令皮膚破損出血發炎，嚴重的話更會使皮膚增厚、硬化。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「如父母有濕疹的話，自己患濕疹的風險較高；而外在因素如溫度及濕度變化、致敏原如動物皮屑、刺激物如清潔劑、汗水等都有可能誘發濕疹。」 韓錦倫續指，兒童亦是濕疹的「常客」，「痕癢會對他們造成明顯困擾，有多達84%兒童患者出現睡眠障礙。研究發現有睡眠問題的濕疹嬰兒出現情緒或行為問題的風險，比一般嬰兒分別高2.63倍及3.03倍。」

近半數人曾戒類 為了解本港成年及兒童濕疹患者的情況，以及戒類的普遍性，香港皮膚健康基金作出調查，結果發現成年患者中，八成人認為濕疹令日常活動受限、七成人因濕疹出現情緒問題而減少工作或活動時間。一半人對類固醇的害怕程度達6分或以上(10分滿分)，因而亦有46%人曾戒類，惟大部分人並非聽從醫生建議，而是查看網上資料或者聽親友意見。戒類過程中大部分人病情轉差，出現手腳紅腫、皮膚發熱或滲出液體等情況。兒童患者的調查結果亦相若。韓錦倫指，「有些家長希望子女的濕疹可斷尾，因而追求『神丹妙藥』或者偏方，但其實濕疹是長期作戰，不可能用藥三、兩次便完全解決。」