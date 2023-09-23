濕疹｜中重度異位性皮膚炎都有根治希望　皮膚科醫生詳解口服標靶小分子藥物

「醫師，我終於可以好好睡覺了！」李先生開心地說。從學生時代開始，李先生便飽受中重度異位性皮膚炎的困擾，四肢、軀幹之皮膚都有發紅、脫屑、極度搔癢的病灶，經常抓到破皮出血，也有許多滲出液。
因為癢得很厲害，晚上的睡眠品質很差，白天上課精神就不好。為了不想遭受異樣眼光，遇到游泳課時，他總是得找理由請假。
畢業之後，異位性皮膚炎也成了就業的阻礙，無論天氣多熱，他都盡量穿著長袖，遮住皮膚病灶，避免外界異樣眼光。但是流汗讓傷口又刺又癢，非常痛苦。患者曾經試過很多藥物、偏方，但都沒有明顯改善。
「病灶幾乎清零」
「李先生來就診時，想法很負面，覺得毫無希望。」台大醫院新竹分院皮膚部邱顯鎰醫師表示，「不過我告訴他，針對中重度異位性皮膚炎的治療有很大的進步。相較於傳統藥物，能較快減輕癢感，並顯著改善病灶。」
原本半信半疑的患者在使用口服標靶小分子藥物治療後，癢感大幅減少，皮膚病灶也明顯改善。邱顯鎰醫師說，患者終於可以好好睡覺，也能換上短袖上班、運動，生活品質大幅提升。
異位性皮膚炎讓患者飽受煎熬，對生理、心裡、社交、學業、工作都造成嚴重影響。邱顯鎰醫師說，如今，中重度異位性皮膚炎的治療已有長足的進步，治療異位性皮膚炎目標以「病灶幾乎清零」或「癢感近乎消失」，幫助患者長期穩定控制病情。
過去，中重度異位性皮膚炎的治療常會使用類固醇，雖然能夠控制發炎，但是長期使用會出現較多的副作用，讓患者感到很灰心，治療的順從度也不佳。
能調節過度活化的免疫反應
中重度異位性皮膚炎的傳統治療包括照光治療、免疫調節劑、類固醇、外用藥膏等。邱顯鎰醫師解釋，近年來口服標靶小分子藥物與生物製劑持續進步，透過精準的治療機轉，發揮顯著的治療成效。
以口服標靶小分子藥物為例，其治療機轉較精準，能調節過度活化的免疫反應，治療效果優於傳統藥物，且產生效果的速度也較快。
邱顯鎰醫師說，新型口服標靶小分子藥物一天口服一次，相較於須自行施打的針劑型生物製劑，增加患者接受度，且方便攜帶及保存。
用藥隔天能立即止癢、有機會達到病灶幾乎清零，尤其對患者在乎的頭頸部症狀亦有良好改善。相較於傳統藥物，新型藥物產生副作用的比例較低，抽血監測的頻率也減少，目前已有近三年的臨床試驗追蹤藥物安全性。
兒童青少年時發病佔七、八成
邱顯鎰醫師說，異位性皮膚炎大多在兒童、青少年時期發病，約佔了七、八成，患者實在癢到受不了，每天晚上會一直抓、一直抓，抓到流血，家屬便要幫忙塗藥、照顧傷口，生活、課業與工作皆大受影響。
無論對患者、家屬，中重度異位性皮膚炎都是沉重的負擔。若有機會接受口服標靶小分子藥物治療，把病情控制穩定，對全家人都有幫助。
使用口服標靶小分子藥物後，有些人會長青春痘，或有腸胃不適、頭暈的狀況，但是發生比例不高且大都是輕微的。邱顯鎰醫師說，若有任何疑問，都可以提出來討論，醫師便能協助解決，也會定期抽血檢查。
異位性皮膚炎讓人癢到受不了，對生活造成極大困擾。邱顯鎰醫師說，隨著口服標靶小分子藥物、生物製劑的進步，中重度異位性皮膚炎的治療成效已提升許多，不但能在較短時間內改善癢感，還能顯著改善皮膚病灶，大幅提升生活品質！
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：抓到流血、流湯的中重度異位性皮膚炎，口服標靶小分子藥物舒緩癢感、改善病灶，皮膚專科醫師圖文解說】