濕疹｜中重度異位性皮膚炎都有根治希望　皮膚科醫生詳解口服標靶小分子藥物

「醫師，我終於可以好好睡覺了！」李先生開心地說。從學生時代開始，李先生便飽受中重度異位性皮膚炎的困擾，四肢、軀幹之皮膚都有發紅、脫屑、極度搔癢的病灶，經常抓到破皮出血，也有許多滲出液。

因為癢得很厲害，晚上的睡眠品質很差，白天上課精神就不好。為了不想遭受異樣眼光，遇到游泳課時，他總是得找理由請假。

畢業之後，異位性皮膚炎也成了就業的阻礙，無論天氣多熱，他都盡量穿著長袖，遮住皮膚病灶，避免外界異樣眼光。但是流汗讓傷口又刺又癢，非常痛苦。患者曾經試過很多藥物、偏方，但都沒有明顯改善。

「病灶幾乎清零」

「李先生來就診時，想法很負面，覺得毫無希望。」台大醫院新竹分院皮膚部邱顯鎰醫師表示，「不過我告訴他，針對中重度異位性皮膚炎的治療有很大的進步。相較於傳統藥物，能較快減輕癢感，並顯著改善病灶。」

原本半信半疑的患者在使用口服標靶小分子藥物治療後，癢感大幅減少，皮膚病灶也明顯改善。邱顯鎰醫師說，患者終於可以好好睡覺，也能換上短袖上班、運動，生活品質大幅提升。

異位性皮膚炎讓患者飽受煎熬，對生理、心裡、社交、學業、工作都造成嚴重影響。邱顯鎰醫師說，如今，中重度異位性皮膚炎的治療已有長足的進步，治療異位性皮膚炎目標以「病灶幾乎清零」或「癢感近乎消失」，幫助患者長期穩定控制病情。