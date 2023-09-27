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健康
2023-09-27 13:30:02

濕疹｜汗皰疹中醫可根治？中藥外洗方大公開

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中藥使用「四妙散」清熱利濕為主，搭配祛風止癢的中藥地膚子、白蒺藜等，搭配外洗方，治療一個月後搔癢感已無。

中藥使用「四妙散」清熱利濕為主，搭配祛風止癢的中藥地膚子、白蒺藜等，搭配外洗方，治療一個月後搔癢感已無。

37歲的林小姐，手掌反覆起水泡已多年，水泡多發生在手指邊緣及指縫中間，不只起水泡更是會搔癢難耐，尤其到夏季更是癢到無法入睡。前往西醫皮膚科治療，西醫診斷為汗皰疹，服用抗組織胺及外用類固醇狀況反反覆覆時好時壞，遂前往中醫就診希望可以根治。

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汗皰疹屬濕疹 體質濕熱夏季變嚴重

中醫診所院主治醫師莊可鈞中醫師表示，汗皰疹屬於手部濕疹的一種，病因至今不明，一般認為是過敏性的皮膚炎表現，多和本身體質、遺傳、情緒壓力及接觸過敏原有關。西醫多給予抗組織胺及外用類固醇治療。

莊可鈞中醫師說明汗皰疹在中醫稱為「螞蟻窩」，古籍《瘍醫大全》：「螞蟻窩多生手足，形似蟻窩，儼如針眼，奇癢入心，破流脂水。」中醫認為汗皰疹受內在體質和外在因素的影響。體質多表現為「濕熱」，而台灣又屬於海島型氣候國家，氣候偏濕熱，所以每到夏季症狀就會加重。治療上可以使用「清熱利濕」的中藥為主，像上面那位林小姐，中藥使用「四妙散」清熱利濕為主，搭配祛風止癢的中藥地膚子、白蒺藜等，搭配外洗方，治療一個月後搔癢感已無。

汗皰疹

汗皰疹屬於手部濕疹的一種，病因至今不明。

飲食避免烤、炸、辣　熱性水果也應避免

莊可鈞中醫師說明汗皰疹和體質因素息息相關，所以平時飲食及生活習慣也需要改變。保持睡眠充足並且適當的緩解壓力避免壓力過大。飲食上也應先避免吃到太過燥熱的食物，例如烤、炸、辣等食物，芒果、龍眼、荔枝等較為熱性的水果也應避免。此外，因中醫認為「脾主濕」，太過寒涼的食物容易傷脾胃，造成濕氣停留在體內而加重汗皰疹的症狀，所以飲食上也應避免吃太多冰品及飲料等。

此外，生活上也應避免過度接觸清潔劑，若是需要洗碗等不可避免時，也應穿戴手套避免直接接觸化學藥劑造成過度刺激。另外也應讓雙手保持乾燥，不長時間穿戴手套避免太過悶熱。

芒果

飲食上也應先避免吃到太過燥熱的食物，例如烤、炸、辣等食物，芒果、龍眼、荔枝等較為熱性的水果也應避免。

舒緩汗皰疹方法｜四妙祛濕茶 舒緩汗皰疹方法｜外洗方劑

 

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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