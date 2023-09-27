濕疹｜汗皰疹中醫可根治？中藥外洗方大公開

37歲的林小姐，手掌反覆起水泡已多年，水泡多發生在手指邊緣及指縫中間，不只起水泡更是會搔癢難耐，尤其到夏季更是癢到無法入睡。前往西醫皮膚科治療，西醫診斷為汗皰疹，服用抗組織胺及外用類固醇狀況反反覆覆時好時壞，遂前往中醫就診希望可以根治。

汗皰疹屬濕疹 體質濕熱夏季變嚴重

中醫診所院主治醫師莊可鈞中醫師表示，汗皰疹屬於手部濕疹的一種，病因至今不明，一般認為是過敏性的皮膚炎表現，多和本身體質、遺傳、情緒壓力及接觸過敏原有關。西醫多給予抗組織胺及外用類固醇治療。

莊可鈞中醫師說明汗皰疹在中醫稱為「螞蟻窩」，古籍《瘍醫大全》：「螞蟻窩多生手足，形似蟻窩，儼如針眼，奇癢入心，破流脂水。」中醫認為汗皰疹受內在體質和外在因素的影響。體質多表現為「濕熱」，而台灣又屬於海島型氣候國家，氣候偏濕熱，所以每到夏季症狀就會加重。治療上可以使用「清熱利濕」的中藥為主，像上面那位林小姐，中藥使用「四妙散」清熱利濕為主，搭配祛風止癢的中藥地膚子、白蒺藜等，搭配外洗方，治療一個月後搔癢感已無。