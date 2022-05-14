濕疹｜潤膚膏分水性油性 或含致敏原非愈貴愈好

近日天氣時乾時濕，轉季令濕疹患者非常頭痛，塗潤膚膏仍然是濕疹患者每日必須做的事。然而，並非每隻潤膚膏都適合，選擇時亦有不少學問，例如當中的成分會否引起敏感、水性或是油性等，都要多加注意。
濕疹是由於皮膚屏障受損，不懂得自行鎖住水分，令皮膚中的水分容易揮發，潤膚膏就可以透過補充水分及油分，恢復皮膚的屏障保護功能，減輕患處的紅腫及痕癢。
非愈貴愈好
選購潤膚膏時，需根據自己的膚質及季節，不是愈貴就愈好。有皮膚科醫生提醒，最重要是塗抹後皮膚感到舒服。市面上的保濕產品一般可以按其水油比例分為水性類及油性類，油性類的保濕能力較強，可防止皮膚表面上的水分蒸發，適合秋冬天使用；而水性類則較為清爽，適合春夏天使用，惟保濕能力較弱，需要經常補塗。
可能含致敏成分
每種潤膚膏都有可能含有致敏成分，羊毛脂(Lanolin)是其中一種皮膚保濕劑，但有可能誘發過敏，不是人人都適合。而香料、酒精、防腐劑及色素都是已知的致敏成分，濕疹患者應避免使用。
避免頻密更換保濕產品
醫生提醒，濕疹患者不宜頻密地更換保濕產品，因為有可能增加接觸致敏原的風險。另外，如果塗抹潤膚膏後出現反應，可能是水分接觸到傷口而產生刺激，患者可考慮使用油性類、水分較少的保濕產品。惟如果塗抹潤膚膏後出現紅腫或痕癢則要立即停用，及用清水沖洗。