濕疹｜潤膚膏分水性油性 或含致敏原非愈貴愈好

近日天氣時乾時濕，轉季令濕疹患者非常頭痛，塗潤膚膏仍然是濕疹患者每日必須做的事。然而，並非每隻潤膚膏都適合，選擇時亦有不少學問，例如當中的成分會否引起敏感、水性或是油性等，都要多加注意。

濕疹是由於皮膚屏障受損，不懂得自行鎖住水分，令皮膚中的水分容易揮發，潤膚膏就可以透過補充水分及油分，恢復皮膚的屏障保護功能，減輕患處的紅腫及痕癢。