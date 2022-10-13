濕疹｜用類固醇須根據醫生指示 戒類忌一刀切

類固醇常被用作治療濕疹，但因為副作用多，常被認為是萬恐不赦的藥物，更令不少濕疹患者總是設法戒類。到底類固醇是甚麼？

其實我們的身體本身就存在不同的類固醇，而人體內的類固醇可分為兩大類，分別是由腎上腺皮質所產生的皮質類固醇及睾丸或卵巢產生的性激素。