濕疹｜男童因異位性皮膚炎情緒失控、難入睡！醫生話你知點紓緩

一名一歲多男童因異位性皮膚炎發作搔癢難耐，不只抓破皮流血，甚至引發傷口發炎流膿等細菌感染的情況，嚴重影響睡眠質素與生活作息。雙和醫院小兒部過敏氣喘免疫科醫生呂孟哲表示，搔癢帶來的不適、無法充分休息導致疲勞，種種因素讓幼童情緒頻頻失控，連帶讓照顧的家長也心力交瘁。

異位性皮膚炎與遺傳有關 恐造成免疫功能失調

呂孟哲指出，異位性皮膚炎是嬰幼兒最常見的皮膚疾患之一，最早有可能在2至6個月大時發生，約佔小兒人口總數的10%左右。是一種與遺傳有關的過敏性體質，可從其家族史發現，通常會與哮喘、過敏性鼻炎、花粉症或過敏性皮疹等過敏症狀有關。

值得注意的是，搔癢難耐是異位性皮膚炎最明顯的症狀，幼童的皮膚較脆弱且敏感，常因水泡抓破、磨破後產生糜爛、滲液結痂之情況，長期下來易引發皮膚損傷、脫皮及苔蘚化等病灶，嚴重的話，將導致皮膚功能的失常、局部免疫功能失調，或常見續發性病毒、細菌、黴菌的皮膚感染。