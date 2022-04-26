濕疹｜解毒除濕 紓緩濕疹

濕疹在香港十分常見，由於會影響外觀，又容易復發，令患者相當困擾。中醫認為濕疹患者本身有過敏體質，再加上風邪、熱邪、濕邪等侵襲肌表所導致；除此之外，患者往往都會有脾虛、陰虛、血瘀等體質特點，需要就患者個人情況作綜合調理。
註冊中醫師關証顥表示，「不同濕疹患者於不同季節表現不一，部分會因為冬天天氣乾燥，令皮膚水分流失而發作；亦有患者因春夏之間比較潮濕，出汗較多令濕疹病情轉差。疫情對濕疹亦有影響，除了長期戴口罩、經常洗手而使面部或手部濕疹加重，亦見過有患者因接種新冠疫苗後濕疹發作或加劇。」
濕疹分三階段
濕疹病因複雜，可以出現在全身多個地方，亦有分急性發作、慢性期等不同階段。
皮膚解毒湯
廣東人多見濕重、脾虛、陰血不足、血瘀等特點，國醫大師禤國維教授針對嶺南地區體質，總結出皮膚解毒湯，可作為治療濕疹基本方，根據體質加減使用，關証顥認為應用於香港成年濕疹患者也有良好效果，「藥方包含烏梅、莪術、土茯苓、紫草、紫蘇葉、防風、徐長卿、甘草等中藥。另外，中藥外用也有助患者改善症狀，其中一個較簡單有黃柏甘草溻漬方。將黃柏、生甘草、地膚子各20克加入6碗水，中火煮45分鐘。完成後待藥液溫度降至低於攝氏30度，用4至8層紗布蘸藥液，擰至半乾貼敷患處。每日2次，每次15分鐘即可。每劑藥可翻煎一次連續浸2天。惟每人體質不同，用藥前應先諮詢註冊中醫師。」
兒童濕疹也常見
另一方面，兒童濕疹也十分常見，大多數於出生後兩個月開始發病，並延續至兒童時期，而約七成兒童濕疹到青春期會有所改善。關証顥指，「中醫傳統書籍中有『奶癬』的記載，皮損多見於面部以及手腳的肘窩、膕窩。中醫認為本病與『風、濕、毒』有關，嬰兒期以風邪為主，皮損伴有小量液體滲出。治療上要消風清熱、利濕解毒，用消風散加減治療。至於兒童期則以濕毒為主，皮損見紅皰，滲出較多。治療適宜清利濕熱、涼血解毒，用萆薢滲濕湯加減治療。」