濕疹｜防異位性皮膚炎抓到流血　醫生列舉日常自救原則

「癢癢別再抓了！」這是皮膚科診間常聽到的話，一名五歲男童因異位性皮膚炎發作，整晚不停抓癢無法入眠，不只破皮流血，甚至出現傷口發炎流膿等細菌感染的情況，仔細一看，患處布滿新舊傷口，令人相當心疼。 患異位性皮膚炎 治療是長期過程 雙和醫院皮膚科施怡賢醫師表示，與異位性皮膚炎奮鬥是條漫長的道路，雖不一定能根治，但卻可以被控制，平時可以加強保濕、避免刺激、遠離過敏原為護理原則，降低觸發因子；在發作時，則建議依照嚴重程度輔以局部或全身性的治療，隨著醫療技術日新月異，戰勝異位性皮膚炎不再遙不可及。

屬多基因遺傳疾病 多因免疫調節異常所致 異位性皮膚炎為常見的皮膚疾病，是一種多基因遺傳的發炎疾病，主要是由先天性免疫調節異常及表皮內在調控失調所引起。施怡賢醫師指出，異位性皮膚炎的形成和兩大因素有關，首先是「表皮屏障缺陷」像是，纖聚蛋白缺陷、神經醯胺不足等，其次是「免疫細胞過度反應」，當特定免疫細胞以及T細胞過度活化，就會造成皮膚發炎，形成泛紅、發癢、脫屑等臨床表現。