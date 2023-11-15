濕疹｜3大心魔阻礙濕疹治療 恐致細菌入血

濕疹是香港常見的皮膚問題，每5人便有1人在不同時期會患上。患者平日要格外留意保濕和潤膚，亦須因應病情使用醫生處方的類固醇控制炎症，甚或抗生素防止皮膚受到細菌感染。惟不少患者怕副作用自行停藥，令病情反覆，更有患者因金黃葡萄球菌入血而須入院治療。

香港醫護聯盟推動的病友組織「濕疹關注組」早前向濕疹患者作出網上問卷調查，幹事陳均頤發現，即使近九成患者獲處方類固醇，但當中56%人未有跟從醫囑使用及完成療程，主要擔心副作用。也有九成人以為症狀改善後要盡快停用。抗生素的情況類似，有41%人沒有跟從醫囑使用及完成療程，7%人甚至完全沒有使用；七成人認為抗生素副作用大，症狀改善便應停用；也有六成人認為使用抗生素會產生抗藥性，所以盡量不用。