火場吸入濃煙毒氣是致命原因？醫生揭3類症狀恐72小時後才出現

火災後也可以為身體帶來致命傷害？有醫生指出，如果火災發生時，約80%的災罹難者都是因為吸入煙霧和毒氣傷害。醫生指出，臨床上有3類症狀，分別是上呼吸道、下呼吸道和整體影響，會在事發之後24到72小時才陸續發生，並對健康造成影響。
火場吸入濃煙毒氣是致命原因？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，發生火災時，熱烈的火焰往往給人深刻印象，但實際上，奪去生命的主因是濃厚的煙霧和毒氣。根據美國的災難統計，約60%至80%的火災罹難者都是因為吸入煙霧和毒氣傷害。黃醫生解釋指，造成傷害的因素包括：
- 毒氣釋放：裝璜燃燒時會釋放一氧化碳(CO)、氮(NO)、硫化物、苯、氰化物等有毒氣體。
- 粉塵：煙霧中的顆粒，特別是小於5微米的粉塵，最易深入肺泡。
- 高溫劣化：超過150°C的熱度會灼傷咽喉及呼吸道黏膜。
- 全身性炎症：氧化物質的增加會引發全身性發炎反應，造成破壞性細胞風暴。
3類症狀恐72小時後才出現
黃醫生指，臨床表現因個體差異而異，有些患者可能會立即致命，但初期可能沒有明顯不適，症狀可能在24至72小時後顯現：
- 上呼吸道傷害：流淚、流涕、聲帶失能等。如果出現口鼻灼傷、焚毀的眉毛與鼻毛，這暗示傷害可能不僅受限於表面和上呼吸道，有可能已經造成下呼吸道與系統性的損傷。
- 下呼吸道傷害：支氣管痙縮、黏膜水腫、反覆咳嗽、呼吸困難等症狀明顯。
- 全身影響：發燒、疲倦、意識障礙、水分不足、電解質不平衡和氧氣不足等反應。
4大診斷方法
黃醫生指，醫護人員需對暴露於火場的患者保持高度警覺，詳細評估與治療吸入性傷害的風險。而診斷方法如下：
- 胸部X光檢查：用來確定是否出現間質性肺泡病變或氣管壁增厚。X光可能在事件後36小時才顯示異常。
- 動脈氣體分析：評估氣體交換及缺氧程度。
- 血清檢查：檢測一氧化碳及血紅素結合率，超過10%可能會導致嚴重的一氧化碳中毒。
- 支氣管鏡檢查：敏感度為0.79，特異性為0.94，能準確預測病人死亡或急性呼吸窘迫症候群(ARDS)的風險，如氣管水腫嚴重，發生ARDS的機率可提高至97%。
2大臨床處置方法
黃醫生指，這種情況下，72小時內和7天內的臨床處置如下：
- 72小時內：病人可能出現嚴重呼吸道腫脹、體液大量喪失，電解質不平衡，需保持呼吸道通暢，建立早期插管，提供充足氧氣和點滴治療。
- 7天內：在此期間，病人可能因血液動力學改變和組織重建而導致免疫失衡，加上肺炎的加重，需進行感染治療和營養補充。
- 拔管後：若患者存活，修復氣道及肢體復健也需要長時間醫護照顧。
未經治療的患者有30%可能死亡
黃醫生指，即使倖存者也可能因煙霧嗆傷留下後遺症，如肺纖維化、呼吸道變形、阻塞性肺病等慢性疾病，這些損傷有時無法恢復，導致肺功能不可逆的損害。 一氧化碳中毒患者中，有3%可能產生永久性後遺症，包括智力減退、失禁和步態不穩等問題。而且這些後遺症可能在2至3個星期後才會出現，亦有可能2天內就會發生。
黃醫生，有22%從火災倖存者，已有煙霧吸入性呼吸道傷害，及時發現和治療至關重要，未經治療的患者有30%可能死亡。因此，早給氧氣、早期靜脈輸液、插管及給予類固醇和抗生素是必要的。火災後的傷害必須及時治療，才能減少後遺症和死亡率。祝願所有火災後吸入煙霧造成傷害的患者早日康復！