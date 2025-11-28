火場吸入濃煙毒氣是致命原因？醫生揭3類症狀恐72小時後才出現

火災後也可以為身體帶來致命傷害？有醫生指出，如果火災發生時，約80%的災罹難者都是因為吸入煙霧和毒氣傷害。醫生指出，臨床上有3類症狀，分別是上呼吸道、下呼吸道和整體影響，會在事發之後24到72小時才陸續發生，並對健康造成影響。

火場吸入濃煙毒氣是致命原因？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，發生火災時，熱烈的火焰往往給人深刻印象，但實際上，奪去生命的主因是濃厚的煙霧和毒氣。根據美國的災難統計，約60%至80%的火災罹難者都是因為吸入煙霧和毒氣傷害。黃醫生解釋指，造成傷害的因素包括：

毒氣釋放：裝璜燃燒時會釋放一氧化碳(CO)、氮(NO)、硫化物、苯、氰化物等有毒氣體。

粉塵：煙霧中的顆粒，特別是小於5微米的粉塵，最易深入肺泡。

高溫劣化：超過150°C的熱度會灼傷咽喉及呼吸道黏膜。

全身性炎症：氧化物質的增加會引發全身性發炎反應，造成破壞性細胞風暴。

3類症狀恐72小時後才出現

黃醫生指，臨床表現因個體差異而異，有些患者可能會立即致命，但初期可能沒有明顯不適，症狀可能在24至72小時後顯現：