火氣大爛嘴？中醫：脾胃之火非主因 2方法降低發作頻率

傳統上口角炎的病因被認為是體內火氣過大引起，其實並不正確！周大翔中醫師表示，口角炎發生時會造成嘴角單側或是雙側發炎、皮膚紅腫、脫皮脫屑、伴隨部分組織液，甚至慢慢結痂，引起的原因包含感染、過度刺激及營養素缺乏。感染源有白色念珠菌、真菌及金黃色葡萄球菌等細菌；過度刺激包含唇口乾燥、日曬、過大張合等，造成局部皮膚黏膜受損；營養素缺乏為缺乏維生素B群、鐵、葉酸，其中又以缺乏維生素B2所引起的口角炎最為常見。

口角炎分實證虛證 脾胃之火加重症狀

中醫將口角炎發生病因分為實證及虛證，並將脾胃之火視為加重因素。周大翔中醫師解釋，急性期的細菌病毒感染所造成口角局部發炎症狀，為實證中的實熱證，常使用清熱解毒藥物來降低發炎反應，及袪除細菌病毒持續附著於口角傷口感染部位，如金銀花、蒲公英、白花蛇舌草、連翹等。

虛證包含營養素缺乏及脾胃機能不佳，導致營養素無法轉化運化為身體可利用元素，中醫會以健脾補氣搭配滋陰藥治療，除了透過健脾養胃來強化脾胃運化機能外，部分滋陰藥能提供身體足夠津液及材料，修復破損的口角黏膜，使用藥物包含黃耆、黨參、白朮、白芍、甘草、玉竹、麥門冬等。

中醫治療為整體觀治療，即使局部發炎反應劇烈的實熱證也可能同時伴隨脾胃的虛證，中醫將此現象歸類為虛實夾雜，除了使用局部降低發炎及消除細菌病毒的清熱藥外，同時使用顧護脾胃的補養藥物同時治療，一方面降低局部發炎，一方面可以改善脾胃促進皮膚黏膜修復。