火災資訊打擊致冇胃口失眠？醫生教認清情緒 4大症狀是警號

心情久久不能平伏，不安感讓人無所適從，如何為自己和他人進行心理急救走出陰霾？有精神科醫生指出，近日的火災事件讓許多人情緒受挫，可能出現食慾不振和失眠等問題。不過，如果是身邊的人出現這種情緒，有12種方法可以為他人進行心理急救。並要留意4個症狀，因為它們可能是心理健康的警示信號。
火災打擊導致食慾不振失眠？
精神科專科醫生傅子健在其instagram上分享了幾個簡單的原則，幫助大家進行心理健康急救：
1. 認識情緒
- 每個人都有自己的情緒，包括哀傷和憤怒。很多人因為不同工作崗位或照顧他人，會壓抑自己的情感，這會使情況變得更加複雜。
- 應該嘗試用平和的心態，客觀地表達自己的感受，例如「我真的不開心」或「我覺得這很不公平」。這不僅能幫助他人理解你，也能讓自己更了解自己。
2. 保持人際連結
- 此次事件可能造成很多家庭失去摯愛，維持人際連結至關重要。無論是與朋友、家人，還是同事、上司、下屬，關心彼此、打個電話，都能增強彼此的聯繫。
- 這樣可以減少孤獨感，讓我們知道自己是社會的一部分，不再孤單，有助於提升心理健康。
3. 面對困難，逐步行動
- 面對這種情況，可以從小事做起，幫助周圍的人，展示自我價值，不僅有助於提升自信心，也加強與他人的聯繫。
4. 照顧自己
- 不必要求自己做到完美，即便只是照顧自己的基本生活也是重要的。生活的掌控感有助於維持心理健康。
- 遇到問題時，不要害怕尋求專業幫助，尋求政府或社工的支持並不是一種軟弱的表現。
4大症狀是警號
傅醫生提醒，留意一些簡單的信號，如食慾不振、失眠、常做噩夢或感到焦慮等，這些都可能是心理健康的警示信號。他寄語每位香港人，能夠攜手互助，共渡難關，希望大家能早日走出陰霾。