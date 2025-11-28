火災資訊打擊致冇胃口失眠？醫生教認清情緒 4大症狀是警號

心情久久不能平伏，不安感讓人無所適從，如何為自己和他人進行心理急救走出陰霾？有精神科醫生指出，近日的火災事件讓許多人情緒受挫，可能出現食慾不振和失眠等問題。不過，如果是身邊的人出現這種情緒，有12種方法可以為他人進行心理急救。並要留意4個症狀，因為它們可能是心理健康的警示信號。