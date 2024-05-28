灰甲｜惹上灰甲會傳染？！ 灰甲置之不理 嚴重可致截肢？ 樂道灰甲妥幫你消滅真菌 快速解決灰甲問題！

許多人以為「灰甲是小事」，即使不搽藥、不治療，灰甲也能自行癒合；亦有人認為灰甲不但「一傳十、十傳百」，嚴重更有機會截肢處理！究竟哪種說法才是正確的？

灰甲（或稱「甲癬」）問題日益普遍，由於香港潮濕天氣嚴重，特別容易助長真菌繁殖，導致染上灰甲的風險增加！灰甲真菌具有極高傳染性，大多數是間接感染，最常見的傳染方式是透過私人物件，例如共用毛巾、衣物、剪刀、指甲鉗等傳染。尤其是修剪指甲的時候需要留意，剪甲、磨甲，或灰甲變厚增生加大與皮膚磨擦，真菌破壞甲床，削弱趾甲抗菌能力，容易出現損傷，感染，嚴重感染更有機會需要截肢。與此同時，灰甲真菌可透過灰甲屑四散，傳染至其他家人。

灰甲除了會由手指、腳趾擴散真菌，更會引起交叉感染，例如香港腳、或身體其他部份，更有機會因灰甲引發嚴重併發症，後果絕對可大可小！患者除了要積極治療外，其他家庭成員亦要做好防禦措施，特別是小童、長者或抵抗力較弱的家人，以及家婦主婦做家務時需要經常接觸水。因此，當家中成員不幸感染灰甲，患者應避免在家中赤腳走動及共用個人物品，以免造成家居傳播。

如何分辨自己有沒有灰甲？