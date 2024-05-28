灰甲｜惹上灰甲會傳染？！ 灰甲置之不理 嚴重可致截肢？ 樂道灰甲妥幫你消滅真菌 快速解決灰甲問題！

許多人以為「灰甲是小事」，即使不搽藥、不治療，灰甲也能自行癒合；亦有人認為灰甲不但「一傳十、十傳百」，嚴重更有機會截肢處理！究竟哪種說法才是正確的？
灰甲（或稱「甲癬」）問題日益普遍，由於香港潮濕天氣嚴重，特別容易助長真菌繁殖，導致染上灰甲的風險增加！灰甲真菌具有極高傳染性，大多數是間接感染，最常見的傳染方式是透過私人物件，例如共用毛巾、衣物、剪刀、指甲鉗等傳染。尤其是修剪指甲的時候需要留意，剪甲、磨甲，或灰甲變厚增生加大與皮膚磨擦，真菌破壞甲床，削弱趾甲抗菌能力，容易出現損傷，感染，嚴重感染更有機會需要截肢。與此同時，灰甲真菌可透過灰甲屑四散，傳染至其他家人。
灰甲除了會由手指、腳趾擴散真菌，更會引起交叉感染，例如香港腳、或身體其他部份，更有機會因灰甲引發嚴重併發症，後果絕對可大可小！患者除了要積極治療外，其他家庭成員亦要做好防禦措施，特別是小童、長者或抵抗力較弱的家人，以及家婦主婦做家務時需要經常接觸水。因此，當家中成員不幸感染灰甲，患者應避免在家中赤腳走動及共用個人物品，以免造成家居傳播。
如何分辨自己有沒有灰甲？
誤信網傳「治灰甲」偏方 灰甲問題只會愈趨嚴重！
網上有大量治灰甲「偏方」，甚至認為「灰甲可以自行癒合」，索性放棄接受治療，令到個效果大打折扣，同時亦會越拖越嚴重！即使服用抗真菌西藥，所帶來的副作用則有機會影響肝臟健康。另外，接受激光治療，不僅未見明顯效果，更會再次復發，根本不能徹底改善灰甲問題。
星級用家韋家雄：睇住健康嘅趾甲慢慢生返出黎，啲灰甲妥當哂！
男藝人韋家雄曾坦言，自己曾長時間受到灰甲困擾，腳趾不但開始變黃變厚，周不時更出現痕痛感。拍劇時，會擔心其他人看到自己有灰甲，一直不肯赤腳；回到家中，穿過的襪子會與家人分開清洗，因為害怕會傳染家人；服用西藥，又害怕傷肝而選擇放棄。初期更以為灰甲可隨著時間自行癒合，重新長出健康趾甲，因此並沒有特別去處理。直到灰甲問題惡化，傳染至其他腳趾甲後，先知道「原來灰甲係唔會自己好返架！」
後來經藝人前輩推介使用【樂道灰甲妥】，不但蘊含純中藥成分，亦是本港大學研發的配方，更有不少真人測試個案，於是決心一試！韋家雄：「本身啲灰甲又黃又厚；搽咗無耐，已經有返啲光澤，Keep 住搽，睇住肉粉色嘅新指甲出返哂黎，啲灰甲慢慢向上褪走。用果陣好方便架，唔駛銼甲，一支擺屋企，一支帶係身，搽咗一排，啲灰甲已經全部好返哂。」
星級用家盧宛茵：搽咗一排，啲指甲都靚返哂！
同樣是藝人的盧宛茵亦曾分享，平時做家務指甲會濕水，開始漸漸染上灰甲，導致指甲又黃又崩。有時候指甲邊緣變脆，亦會容易出現碎裂。本來以為灰甲可以慢慢就會消失、好轉，而沒有特別處理，直至第二隻指甲也開始有類似情況，才先知道「灰甲唔止核突，原來仲會惹到人架！」即使是與孫仔孫女Family day，都擔心手指傳染他們，儘量避得就避！
有次個親戚介紹【樂道灰甲妥】，不僅用得方便，亦毋須銼甲，不擔心指甲屑會四散周圍，間接傳染灰甲真菌給家人。盧宛茵：「搽左無耐已經有效果，圓邊嘅新指甲生返出黎。過咗一排，啲灰甲已經全部好返靚返哂。同啲孫仔孫女玩都唔怕惹到佢地。」
市面普遍灰甲外用劑 VS 【樂道灰甲妥】
對抗灰甲是持久戰，由於指甲及趾甲替換期起碼需要用到6至9個月時間，所以處理灰甲必須要有恆心！市面上有各式各樣的灰甲外用劑，若想要治療灰甲，以「治本」方式解決灰甲困擾，就必須揀選合適的灰甲產品，才是治療灰甲成功的第一步！
本港大學研發 中藥配方治灰甲
經本港大學研發，【樂道灰甲妥】蘊含中藥萃取配方，成分包括蒲公英、桑白皮及側柏葉能夠有效消滅灰甲真菌。源自資深中醫的臨床研究測試，使用【樂道灰甲妥】即使不用銼甲，藥效亦同樣可以直接滲入甲床，證實100%有效對抗灰甲，幫助指甲回復健康狀態。