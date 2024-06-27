今個夏天，沒有下雨的日子就烈日當空，天文台預計未來兩個月持續高溫。早前歌手陳奕迅因打網球中暑休克暈倒受傷，繼而演唱會延期；最近聖城麥加也經歷攝氏50度高溫，造成多人中暑喪命。全科醫生陳樂詩提醒大家如何預防中暑及熱衰竭。

中暑是一種由於高溫環境或劇烈運動引起的熱中暑症狀。主要表現有體溫升高，通常超過攝氏40度；皮膚乾熱，無汗液分泌；頭痛、眩暈、虛弱、噁心、嘔吐，甚至昏迷。陳樂詩表示，「熱衰竭則有熱失調徵狀，與中暑相似，但症狀相對較輕，而且患者通常意識清醒。」

長者小孩較高危

一般來說，長者隨年齡增長，汗腺功能減弱及血管收縮力下降，令調節體溫功能變差，或難以適應高溫環境；加上感知能力下降，或較遲才感覺到中暑徵狀，令他們相對較危險；此外，小孩及慢性疾病患者也是中暑或熱衰竭的高危一族。

陳樂詩指，「當他們在高溫環境下工作或大量運動時，身體大量流汗導致水分和電解質流失，而又未能及時補充，便容易引起熱衰竭。另外，如果久坐或長期臥床，身體不易適應溫度變化，又或乘坐密閉無空調的交通工具，都容易引發中暑或熱衰竭。」