炒餸吃火鍋也可致癌？營養師教10隻字防10種癌

癌症與大家的生活習慣和飲食習慣息息相關。有營養師教，可以記下10隻字，以防止胰臟癌、食道癌、肝癌或口腔癌等10種癌症。

炒餸吃火鍋也可致癌？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享，近年來，癌症的發病年齡層不斷降低，已不再是老年人的專利。生活習慣和飲食選擇與癌症風險密切相關，她列出防癌必須注意以下10個字： 1.糖

相關癌症：胰臟癌、乳腺癌、子宮內膜癌 雖然糖與癌症沒有直接關係，但高糖飲食容易導致肥胖，而肥胖與多種癌症有關，特別是胰臟癌、乳癌及子宮內膜癌。

癌細胞特別喜歡糖，攝取愈多，它們的活動力愈強。

世界衛生組織建議，每日糖的攝取量應控制在25克以內。 2.燙

相關癌症：食道癌 吃太燙如火鍋和熱湯等，會損傷食道黏膜。

研究顯示，超過60℃的食物對黏膜具有傷害性，反覆的傷害會增加食道癌的風險。 3.燻

相關癌症：肝癌、口腔癌 燻製食品如香腸和煙肉中含有亞硝胺和苯駢芘(多環芳香烴)，攝入過多可能增加肝癌和口腔癌的風險。

此外，這類食品通常含有較高的鹽分，長期食用對腎臟和血壓也不利。

建議少吃加工，多選擇新鮮天然的食材更健康。

4.酒

相關癌症：肝癌、口腔癌食道癌 長期過量飲酒會損害肝臟，引發肝硬化甚至肝癌，還會增加口腔癌和食道癌的風險。

根據台灣衛福部的建議，女性每天不超過10克酒精，男性不超過20克酒精。

建議控制酒精攝入量避免傷身。 5.霉

相關癌症：肝癌 發霉的食物中含有黃麴毒素，這是一種極強致癌物，尤其對肝臟有極大傷害。

即使高溫烹煮也無法完全破壞毒素，因此應該丟棄發霉的食物。

選擇存放良好的新鮮食材是保護健康的第一步。

6.煙

相關癌症：肺癌 吸煙對身體的傷害極大，直接影響肺部健康。

煙草中含有害物質還會損害心血管系統，增加心臟病和中風的風險。

此外，二手煙、廚房油煙也都可能引發肺癌。 7. 油

相關癌症：大腸癌 油炸後的蛋白質會產生致癌物「異環胺」，特別是反覆煎炸的食物。

經常攝取這些食物會提高大腸癌的風險，還會增加肥胖和心血管疾病的風險。

建議選用健康的植物油，例如橄欖油；另外烹飪時避免高溫油炸，並控制油的使用量才能吃得安心又健康。 8. 醃

相關癌症：胃癌、大腸癌、食道癌 醃製食品含有亞硝酸鹽，進入體內會轉化為致癌物亞硝胺。

長期食用會增加胃癌和食道癌的風險，且高鹽分也對腎臟和血壓造成負擔。

建議少吃或適量選吃醃製食品，多選擇新鮮食材，以保持飲食清淡。 9. 鹹

相關癌症：胃癌 過量攝取鹽分會加重腎臟負擔，導致高血壓，還可能增加胃癌的風險。

世界衛生組織建議每日鹽的攝入量應少於6克，並鼓勵使用天然香料代替鹽。 10. 懶

相關癌症：各種癌症 現代人忙碌，常餐餐外賣，沒有時間運動，這些都會導致油、鹽、糖攝取過量。

缺乏運動也會增加肥胖、代謝問題及免疫力下降，而減緩新陳代謝，影響血糖和脂肪代謝，增加胰臟癌、肝癌等風險。