為何有些人的免疫功能比較弱？　專家「特殊自體免疫機制」惹禍

由臺大醫院派赴美國國家衛生研究院進修的鄭琬豑副教授，於進修期間研究發現一個新因子，可解釋為何有些人的免疫功能比較弱，於返台後和臺大醫院研究團隊持續與美國合作完成這項研究。研究發現，人體若產生一種特殊的自體抗體，會抑制身體對抗病菌的天然防禦機制，從而增加罹患罕見且嚴重感染的風險。這項發現有望幫助這類病患早期獲得診斷和治療。

特殊自體抗體 天然防禦機制 這項傑出的研究揭露了部分病患體內會出現針對「白細胞介素-23」這種蛋白質的自體抗體。正常情況下，白細胞介素-23能協助免疫細胞對抗細菌、真菌和分枝桿菌等入侵病原體。然而，一旦人體產生了中和這種蛋白質的自體抗體，身體就會失去對這些病原體的防禦能力。 研究也發現，在一組罹患胸腺腫瘤和其他罕見感染的病患中，有四分之一的病人體內存在這種自體抗體。這些病患常常感染真菌、分枝桿菌或其他罕見病菌，出現廣泛性感染、神經系統感染等嚴重症狀。