為咖啡平反 意大利研究指咖啡因可改善心血管健康

不少人每日都要用咖啡提神才能應付繁重的工作，惟飲得多會令人心跳加速甚至失眠，似乎咖啡未必對健康有益。意大利的最新研究顯示，咖啡因可能有助於血管內皮細胞再生，或可以改善心血管健康。

促進血管內皮細胞功能

該項由羅馬智慧大學(Sapienza University of Rome)進行的研究，找來31名沒有任何心血管疾病風險因素的紅斑狼瘡患者參與。他們填寫7天的飲食問卷調查，並提供血液樣本，以檢測血管健康狀況。

結果發現，咖啡因對於因炎症疾病而令心血管疾病風險上升的患者，可能具有益處，因為分析顯示，攝取咖啡因的患者，其血管內皮細胞功能更佳，反映咖啡因或能促進血管內皮祖細胞(endothelial progenitor cells)的存活，而這些細胞正正參與血管內膜的再生和血管生長。有關研究已刊載於《Rheumatology》。