為甚麼愈重要，愈不想做？ 如何有效改善拖延症？

為甚麼愈重要，愈不想做？ 你是否曾經有過這樣的經驗？明明有很重要的工作要做，也已經下定決心要花時間來完成，但在做好所有準備、坐在桌子前面時，卻突然決定先去做一些不緊急也不重要的事，比如：打掃房間、滑滑手機、追劇、跟寵物玩…，然後過了一陣子才驚覺時間已然流逝，今天就這麼過去了，重要的事情卻一件也沒有完成。

拖延≠偷懶 相信上述的經驗對大多數人並不陌生，因為通常會讓我們想要拖延的事情，表示執行起來有一定的難度，也可能要付出一定的時間與心力，因此在想到做這件事情的痛苦時，自然而然就會想要避開，選擇去做其他容易完成或是較令人愉悅的事情。但是「拖延」與偷懶有很大的不同，拖延是知道這件事情很重要，也很想要去執行，卻在無數個將要執行的時刻，「選擇」先去做其他的事情。因此拖延雖然是逃避當下的痛苦，但不代表當事人不想做這件事情，相反的，當我們意識到自己又再一次的把時間花費在那些較不重要的事情，而沒完成原本要執行的任務，是會帶來懊悔以及更焦慮的情緒，也因為這樣的情緒，在下一次選擇是否要執行任務時，因為感到痛苦，又再次地拖延，而變成了惡性循環。

你是屬於哪一種拖延？ 造成拖延現象的原因有很多，像是環境、行為、個性、情緒…等，都可能是造成拖延現象發生的原因，且很多時候原因可能不只有一個。比如當自己的情緒或生活狀態不好時，再加上周遭的人不支持或環境不友善，就更容易讓拖延現象發生、甚至蔓延到整個生活當中。以下整理幾個拖延現象常見的原因： 1.未來的目標不如預期：如果完成任務需要經歷一段痛苦的過程，那我們總是會希望結果是美好而又令人期待的，因此當我們評估結果可能會有不如預期的狀況出現時，自然而然會降低我們執行的動機。 2.自信心不夠：因為預設自己可能會失敗，因此在要執行工作時，就會顯得猶豫不決，導致不斷的拖延。 3.一定要做到最好：對於自己的要求頗高，因此如果沒有確信自己已經準備好、或是可以完美的完成，就決不輕易開始。 4.容易分心：已經開始執行重要的事情，但卻容易因為外務而分散其注意力，導致工作無法完成。